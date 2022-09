DIRETTA/ Cosenza Bari streaming video tv: Cheddira sfida Larrivey (Serie B)

DIRETTA COSENZA BARI: PUGLIESI FAVORITI!

Cosenza Bari, in diretta sabato 10 settembre 2022 alle ore 14.00 presso lo Stadio San Vito – Gigi Marulla di Cosenza sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie B. I calabresi sono tra le sorprese di questo avvio di stagione, mentre i Galletti hanno già ribadito le grandi ambizioni della proprietà De Laurentiis:divise da un punto, le due squadre sono pronte a darsi battaglia.

Diretta/ Bari Spal (risultato finale 2-2) video tv: La Mantia e Rabbi rimontano!

Il Cosenza di mister Dionigi ha raccolto 7 punti nelle prime quattro giornate, frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nell’ultimo turno i rossoblu hanno ottenuto un 1-1 sul campo della Ternana: Brignola ha replicato al vantaggio degli umbri con Favilli. Il Bari, invece, è a quota 6 punti, raccolti grazie a una vittoria e tre pareggi. I biancorossi la scorsa settimana sono stati fermati sul 2-2 dalla Spal: dopo il doppio vantaggio Cheddira-Antenucci, i ferraresi hanno trovato il pari grazie al solito La Mantia e al giovane Rabbi.

Diretta/ Ternana Cosenza (risultato finale 1-1): Matosevic salva su Raul Moro

DIRETTA COSENZA BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Cosenza Bari sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Cosenza Bari, come per tutte le altre sfide di Serie B, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA BARI

Dionigi e Mignani stanno valutando in questi minuti gli ultimi dubbi di formazione, non ci resta che andare a scoprire i probabili undici della diretta Cosenza Bari. Partiamo dalla formazione calabrese, schierata con il consueto 4-2-3-1: Matosevic, Martino, Rigione, Vaisanen, Panico, Voca, Brescianini, Brignola, D’Urso, Florenzi, Larrivey. Fiducia nell’esperto bomber ex Cagliari, protagonista di un ottimo avvio di stagione. Passiamo adesso ai Galletti, schierati con l’ormai canonico 4-3-1-2: Caprile, Pucino, Di Cesare, Terranova, Mazzotta, Maita, Maiello, Folorunsho, Bellomo, Antenucci, Cheddira. Quest’ultimo è una delle rivelazioni di questa serie cadetta, con già tre reti all’attivo.

Diretta/ Perugia Bari (risultato finale 1-3): galletti colpo in trasferta!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

E’ giunto il momento di andare a scoprire le quote per le scommesse della diretta Cosenza Bari. Gli ospiti partono con i favori del pronostico secondo i principali bookmakers, prendiamo come punto di riferimento le quotazioni di Eurobet: la vittoria del Cosenza è data a 3,05, il pareggio è dato a 3,25, mentre la vittoria del Bari è data a 2,35. Non dovrebbero esserci molti gol secondo gli analisti: l’Under 2,5 è dato a 1,68, mentre l’Over 2,5 è quotato 2,05. Più equilibrato il rapporto tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,80 e 1,90.











© RIPRODUZIONE RISERVATA