Diretta Cosenza Benevento streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA COSENZA BENEVENTO (RISULTATO FINALE 2-1): TERMINA QUI!

È finita la diretta Cosenza Benevento, risultato di 2-1. La rimonta dei padroni di casa piega le gambe agli ospiti, in vantaggio al 15esimo con Lamesta ma recuperati da un gol per tempo prima di Kouan e poi Garritano su rigore.

Il Cosenza mette a referto la terza vittoria di fila dopo Casarano e Latina, il sesto risultato utile consecutivo. Il Benevento invece incappa nella prima sconfitta da tre partite a questa parte. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA COSENZA BENEVENTO (RISULTATO 2-1): DAL DISCHETTO!

Manca sempre meno alla fine della diretta Cosenza Benevento, risultato di 2-1. Rimonta completata da parte dei padroni di casa che avevano inizialmente pareggiato con Kouan al 26esimo la rete degli ospiti con Lamesta al 15′.

A portare avanti i Lupi è stato Garritano che al minuto 62 realizza di calcio di rigore ottenuto in occasione del contatto tra Scognamilio e Mazzochi. Un tiro dagli undici metri calciato con assoluta sicurezza. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA COSENZA BENEVENTO (RISULTATO 1-1): KOUAN!

Termina il primo tempo della diretta Cosenza Benevento, risultato ora di 1-1. Al gol di Lamesta risponde Kouan che impatta nel migliore dei modi dopo il cross di D’Orazio e il suggerimento perfetto da parte di Caporale.

Una frazione iniziale che possiamo definire spettacolare e non solo per le due reti segnate, ma anche per la grande mole di gioco che stanno costruendo da ambo le parti in questi 45 minuti. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA COSENZA BENEVENTO (RISULTATO 0-1): LA-ME-STA!

È iniziata la diretta Cosenza Benevento, risultato di 1-0 per gli ospiti con il timbro di Lamesta. L’esterno offensivo dei giallorossi ha sbloccato le marcature al 15esimo grazie ad un errore del Cosenza che ha facilitato le cose ai campani.

Infatti Kouan ha perso palla in una delle più classiche costruzioni dal basso e a quel punto il Benevento è riuscito a colpire con Lamesta abile ad approfittare del velo di Mignani per fare 1-0. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA COSENZA BENEVENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochi istanti ci separano dalla diretta di Cosenza Benevento, proprio il lasso di tempo per approfondire da un punto di vista matematico questa gara e capire chi riuscirà nell’impresa di portare a casa i tre punti in una aprtita che sulla carta, sembra molto equilibrata. Il Cosenza arriva con un’identità chiara: 52% di possesso, 1,6 xG, 1,3 xA, e un’impostazione basata sulla costruzione laterale, da cui nasce il 57% delle occasioni. La squadra calabrese è molto forte nei finali: 45% dei tiri dopo il 70’, ma concede troppo sui ribaltamenti immediati (1,4 xGA da transizione).

Il Benevento porta numeri di grande concretezza: 1,8 xG, 0,9 xGA, e una delle migliori difese centrali del torneo (2,8 tiri nello specchio concessi). Il 43% dei gol arriva da piazzato, arma fondamentale nelle gare bloccate. In costruzione domina il corridoio destro, responsabile del 60% delle occasioni pericolose. Scontro tra approcci diversi: Cosenza più posizionale, Benevento più pratico e letale sui dettagli. Adesso passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Cosenza Benevento, il fischio di inizio è alle porte, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

COSENZA BENEVENTO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Va ricordato che la diretta Cosenza Benevento viene fornita dalla tv satellitare a tutti i suoi abbonati, mentre la diretta streaming video sarà su Now come di consueto.

COSENZA BENEVENTO: CI SI GIOCA TANTO!

Certamente il big match di questa 15^ giornata, la diretta Cosenza Benevento si gioca alle ore 14:30 di domenica 23 novembre e al San Vito chiaramente siamo nel girone C della Serie C 2025-2026, quarta contro seconda separate da soli tre punti e sanniti che inseguono a brevissima distanza la Salernitana.

Nella classifica di questo girone sta succedendo di tutto per quanto riguarda la corsa alla promozione: il Benevento per esempio si è riavvicinato alla vetta con due vittorie consecutive, per Antonio Floro Flores esordio convincente con il 3-1 rifilato al Monopoli e ora la volontà di continuare su questa falsariga.

Non sarà semplice, perché il Cosenza è avversaria vera: una squadra che non perde da oltre un mese, nell’ultima giornata ha vinto a Latina e prima ancora si era imposta contro il Casarano, dopo tutto si tratta di una realtà che fino a pochi mesi fa era in Serie B, dunque non una sorpresa.

C’è quindi aria di punti davvero importanti questo pomeriggio nella diretta Cosenza Benevento, così come di un bello spettacolo a prescindere da chi eventualmente si prenderà la vittoria; noi ora concentriamoci sulle scelte degli allenatori perché dobbiamo leggere le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA BENEVENTO

Consueto 4-3-3 per Antonio Buscè nella diretta Cosenza Benevento, con interpreti anche simili se non uguali a quelli di sabato scorso: Dalle Mura e Caporale centrali di una difesa che prevede Antonio Ferrara e Tommaso D’Orazio come terzini, Vettorel in porta e centrocampo come sempre formato da Kouan, Langella e Garritano, quasi intoccabili. Può cambiare qualcosa davanti? Difficile: Simone Mazzocchi, primo per gol e assist tra i lupi, dovrebbe giocare ancora come centravanti, può essere impiegato Cannavò ma è difficile scalzare Ricciardi e Aldo Florenzi dalle fasce.

Al momento Floro Flores ha confermato il 3-4-3 nel Benevento, da vedere se Borghini possa avere spazio in difesa in compagnia di Scognamillo e Saio a protezione del portiere Vannucchi, sugli esterni Pierozzi favorito a destra mentre sull’altro versante Giacomo Ricci è insidiato da Simonetti pur rimanendo in vantaggio, così anche Prisco e Maita che se la devono vedere con Talia nel reparto centrale. davanti, ci provano Della Morte e Tumminello; sugli esterni Lamesta e Manconi sono avanti nelle gerarchie, ma come prima punta Mignani può andare a sedersi in panchina.

PRONOSTICO E QUOTE COSENZA BENEVENTO

Sanniti favoriti nella diretta Cosenza Benevento, ma per poco: sarebbe di fatto una partita da tripla secondo la Snai, perché non c’è molta differenza tra la quota da 2,70 volte la posta in palio sul segno 1, per la vittoria dei lupi, e quella da 2,40 volte la giocata che accompagna il segno 2 appunto per il successo degli ospiti. Il valore più alto è quello sull’opzione dell’X: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita corrispondente a 3,05 volte l’importo investito.