Diretta/ Cosenza Benevento streaming video tv: ospiti per la promozione (Serie B)

DIRETTA COSENZA BENEVENTO: PADRONI DI CASA, PUNTI SALVEZZA!

La diretta di Cosenza Benevento, recupero della ventottesima giornata del campionato di Serie B, andrà in scena giovedì 14 aprile a partire dalle ore 20.00. La partita si sarebbe dovuta disputare domenica 6 marzo, ma è stata rinviata in virtù del focolaio di Covid-19 registrato tra le fila dei campani. È per questo motivo che le due squadre adesso scenderanno in campo per recriminare i punti che mancano. La classifica, in tal senso, vede favoriti gli ospiti.

La Strega si trova attualmente al quinto posto a quota 60, ma una vittoria potrebbe farla balzare direttamente al secondo posto a parità di punti con Monza e Cremonese. La partita vale dunque la promozione diretta in Serie A: i giallorossi, che sono reduci dal successo contro il Vicenza, anche questa volta non potranno commettere errori. Lo stesso, tuttavia, vale per i Lupi, che attualmente si trovano in zona play-out. La salvezza diretta, in questo caso, è però ormai fuori portata. L’obiettivo dei calabresi è dunque quello di evitare in qualsiasi modo la retrocessione diretta in Serie C.

DIRETTA COSENZA BENEVENTO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cosenza Benevento sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire il match anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone. Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile utilizzare lo streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA BENEVENTO

Le probabili formazioni di Cosenza Benevento non risentiranno di particolari assenze. I due allenatori, inoltre, non sembrano essere intenzionati a fare turnover, data l’importanza della partita. Il tecnico dei padroni di casa Pierpaolo Bisoli schiererà il consueto 3-5-1: Matosevic; Situm, Hristov, Sy, Vaisanen; Caso, Carraro, Florenzi, Palmiero, Laura; Larrivey. Gli ospiti invece dovranno fare a meno soltanto di Calò. Il tecnico Fabio Caserta opterà dunque presumibilmente per un 4-3-3 così disegnato: Paleari; Elia, Vogliacco, Barba, Letizia; Ionita, Petriccione, Acampora; Insigne, Forte, Tello.

QUOTE COSENZA BENEVENTO

Le quote di Cosenza Benevento, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, danno per favoriti i giallorossi. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è infatti proposta a 4,75. Il pareggio, con il segno X, si trova invece a 3,40. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è fissato infine a 1,80.











