Diretta/ Cosenza Brescia (Serie B) streaming video DAZN: punti pesanti in ballo

DIRETTA COSENZA BRESCIA: LOMBARDI IN CERCA DI UNA IDENTITÀ

Cosenza Brescia, sabato 7 novembre 2020 alle ore 14.00 presso lo stadio San Vito-Marulla, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie B. Punti pesanti in ballo tra Cosenza e Brescia, con i silani che dopo cinque pareggi consecutivi sono incappati nell’ultimo impegno disputato nella loro prima sconfitta sul campo del Chievo. Cinque punti in classifica anche per il Brescia che era reduce proprio da una sconfitta esterna contro il Chievo. Successivamente però le Rondinelle, dopo il rinvio del match contro la Cremonese a causa dell’emergenza Covid, sono riuscite a muovere di nuovo la classifica pareggiando 2-2 in casa contro l’Entella, pur con qualche rammarico considerando che dopo il gol di Aye la vittoria sembrava blindata, ma i liguri al 93′ sono riusciti a mettere di nuovo in parità la sfida. Sia per i calabresi sia per i lombardi dunque questo incontro sarà importante per provare ad allungare e non farsi subito risucchiare nelle retrovie della classifica.

DIRETTA COSENZA BRESCIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Brescia non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA BRESCIA

Le probabili formazioni di Cosenza Brescia, sfida che andrà in scena presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Andrea Occhiuzzi con un 3-4-3: Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo, De Angelis, Bruccini, Sciaudone, Sueva, Baez, Kone, Carretta. Gli ospiti guidati in panchina da Diego Lopez schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Joronen; Sabelli, Dall’Oglio, Chancellor, Mateju; Spalek; Dessena, Bjarnason, Ghezzi, Torre, Donnarumma.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Cosenza e Brescia queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.65, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 2.95 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.75.



