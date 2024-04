DIRETTA/ Cosenza Brescia video streaming tv: sono 35 gli episodi del match (Serie B, 1 aprile 2024)

DIRETTA COSENZA BRESCIA: I TESTA A TESTA

La diretta Cosenza Brescia sta per cominciare con le squadre che hanno già collezionato 35 testa a testa. Fin qui i lombardi hanno vinto 13 partite contro le 9 dei Lupi, 13 invece i pareggi. Il segno X manca però dal 2022, quando per la precisione andarono a referto due pari consecutivi, uno per 0-0 e l’altro per 1-1. Il precedente invece più recente in assoluto è quello dell’andata vinto 1-0 dal Brescia al Rigamonti.

Il Cosenza si è preso però una doppia vittoria fondamentale nella stagione 2022/2023. Parliamo del playout con l’andata vinta 1-0 e il ritorno 3-0, anche se bisogna ricordare che si tratta solamente di un risultato a tavolino. La sfida al 95′ era comunque sull’1-1, ma il lancio di petardi in campo fece sospendere anzitempo la partita per evitare guai peggiori a livello di ordine pubblico. (aggiornamento di Christian Attanasio)

COSENZA BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cosenza Brescia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cosenza Brescia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

COSENZA BRESCIA: TRA PLAYOFF E PLAYOUT!

Cosenza Brescia, in diretta lunedì 1 aprile 2024 alle ore 15.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una sfida valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. Il Cosenza ha subito una sconfitta prima della pausa per le Nazionali, perdendo per 1-0 sul campo della Ternana. Dopo un primo tempo senza gol, i padroni di casa sono riusciti a trovare la rete vincente con Gaston Pereiro al minuto 60. Nonostante i tentativi dei calabresi di pareggiare la partita, attaccando con determinazione, non sono riusciti a trovare la via del gol. Con questa sconfitta, la dodicesima della stagione, il Cosenza guidato da William Viali è rimasto fermo a 34 punti, ora con soli due punti di vantaggio sulla zona playout.

Il Brescia, d’altra parte, arriva dal dodicesimo pareggio stagionale, ottenuto in casa prima della pausa nella partita contro il Catanzaro, terminata 1-1. Il match al Mario Rigamonti ha visto gli ospiti segnare pochi secondi prima dell’intervallo con la rete di Biasci (45+2′), ma Borrelli (52′) ha ripristinato la parità all’inizio della ripresa con il nono gol della stagione. Questo pareggio ha portato le Rondinelle di Rolando Maran a quota 39 punti, attualmente all’ottavo posto in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA BRESCIA

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Brescia, match che andrà in scena allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. Per il Cosenza, William Viali schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Micai; Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta; Praszelik, Voca; Marras, Florenzi, Mazzocchi; Tutino. Risponderà il Brescia allenato da Rolando Maran con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Avella; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio; Bianchi, Galazzi; Borrelli.

COSENZA BRESCIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cosenza Brescia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Cosenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.











