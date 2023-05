Diretta/ Cosenza Brescia streaming video tv: al via i playout in Calabria

DIRETTA COSENZA BRESCIA, PRIMO ATTO PER LA SALVEZZA

La diretta Cosenza Brescia, in programma giovedì 25 maggio alle ore 20:30, racconta del primo atto del playout di Serie B. L’andata si giocherà in casa dei Lupi che faranno di tutto per far valere il fattore casa in questo match in terra calabrese. Durante la stagione regolare, il Cosenza ha ottenuto 28 punti tra le mura amiche con un rendimento che è valso il dodicesimo posto per quanto riguarda le sfide disputate davanti al proprio pubblico. D’altronde se i rossoblu possono ancora sperare nella salvezza è proprio grazie alle partite in casa visto che in trasferta il Cosenza è stata la peggior squadra dell’intero campionato con appena 12 punti.

VIDEO/ Palermo Brescia (2-2) gol e highlights: rosanero, beffa play off

Il Brescia si prepara alla trasferta cosentina con la consapevolezza di non aver mai perso quest’anno contro i rivali dei playout avendo pareggiato in esterna e trionfato in casa. A fare tutta la differenza del mondo però è stato il pareggio al Renzo Barbera in una sfida incredibile all’ultima giornata: ai rosanero serviva la vittoria per accedere ai playoff e si trovava 2-0 verso il cinquantesimo salvo poi salire in cattedra il Brescia che con le reti di Rodriguez e Aye si è assicurato un insperato posto ai playout.

Video/ Cosenza Cagliari (0-1) gol e highlights: rete vincente di Lapadula!

COSENZA BRESCIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Cosenza Brescia sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Cosenza Brescia è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

COSENZA BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Brescia vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-2-1. In porta Micai, difesa a quattro con Martino, Meroni, Vaisanen e D’Orazio a comporre la linea arretrata. Le mezzali saranno Brescianini e Florenzi con Vocain regia. Marras e D’Urso invece agiranno come trequartisti alle spalle dell’unica punta Nasti.

Diretta/ Palermo Brescia (risultato finale 2-2): Rondinelle ai play out

Risposto bresciana col medesimo modulo: tra i pali Andrenacci con davanti a sé Karacic, Cistana, Mangraviti e Huard. Nella zona nevralgica del campo troviamo Bisoli, Labojko e Björkengren con Listkowski e Rodriguez a supportare Ayé nel ruolo di centravanti.

COSENZA BRESCIA, QUOTE PER LE SCOMMESSE

La quote della diretta Cosenza Brescia dipingono questa partita come molto equilibrata. Leggermente favorita la squadra di casa a 2.63 secondo bet365 mentre il segno X lo troviamo a 2.90. Vale tre volte la posta in palio invece il successo dei lombardi.

Come storicamente ci hanno abituato i playout, soprattutto nei match d’andata, non sono previsti sulla carta tanti gol. L’Over 2.5 è quotato ben 2.70 rispetto all’1.44 dell’Under. Meno ampio ma comunque presente la differenza tra Gol e No Gol rispettivamente a 2.20 e 1.62.

© RIPRODUZIONE RISERVATA