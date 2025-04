DIRETTA COSENZA BRESCIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme qualche dato sulla diretta di Cosenza Brescia, insieme alle statistiche potremmo trovare una soluzione per capire chi tra le due compagini può avere o meno il favore del pronostico dalla loro parte. Ma soprattutto sarà il caso di vedere quali saranno i trend portati avanti dalle due squadre protagoniste di oggi. Iniziamo dal Brescia, squadra davvero molto importante per i numeri visto che è colei che si difende più bassa all’interno dell’intero campionato.

Parliamo di una formazione che posiziona la sua linea a 21 metri dalla porta e nonostante questo però, subisce in media 1,2 reti ogni giornata e il 21% di essi arrivano a difesa schierata, quindi su dribbling e il Cosenza ha dimostrato che con i singoli può fare davvero male. Basti pensare che il 23% dei gol calabresi arriva proprio da azioni in cui si hanno un minimo di due dribbling riusciti. Sicuramente una partita che il Brescia dovrà affrontare con cognizione di causa, soprattutto dopo la media 1,3 punti nelle ultime cinque partite. Adesso mettiamoci comodi perché la diretta di Cosenza Brescia sta per cominciare, il fischio di inizio con il commento live è vicino. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Cosenza Brescia streaming , come seguire la partita

La diretta Cosenza Brescia potrà essere seguita anche facilmente da casa propria basta che si abbia un abbonamento a Dazn che può essere di tre tipi, Standard, Plus o Goal Pass, dove però il campionato di Serie A non viene trasmesso, per poi vedere la partita ci si collegherà al sito o all’applicazione alle 15.00, orario del fischio d’inizio.

Rossoblù senza vittoria da 3 partite

Lo Stadio San Vito ospiterà la diretta Cosenza Brescia importante partita per i lombardi la cui permanenza in Serie B è in bilico, questa trentatreesima giornata potrebbe dare l’indicazione definitiva sul futuro della leonessa che dovrà riprendersi dalla sconfitta 1-2 con il Mantova dell’ultima giornata e vincere per uscire dalla zona playout e toccare la salvezza.

Per i rossoblù invece la partita ha un valore relativo visto che ormai è certa, anche se non matematicamente, la loro retrocessione in Serie C, questo è reso evidente anche dagli ultimi risultati che hanno visto diverse sconfitte, anche se la scorsa settimana sono riusciti a prendersi un pareggio 2-2 in casa del Frosinone.

Formazioni Cosenza Brescia, probabili scelte dei tecnici

La diretta Cosenza Brescia sarà quindi combattuta e imporrà ai due allenatori di affidarsi ai loro migliori talenti, Massimiliano Alvini metterà in campo un 3-4-1-2 con Micai in porta, Hristov, Dalle Mura e Ventura come tre difensori centrali, Ricci e Cimino sulle fasce, Florenzi e Gargiulo in mezzo al campo, Pinna trequartista alle spalle di Artistico e Cruz, la coppia d’attacco.

Per Rolando Maran invece le scelte potrebbero non essere così scontate con alcuni ballottaggi ancora da definire per il 3-5-2, Lezzerini sarà il portiere, Calvani, Cistana e Papetti il reparto difensivo, Dickmann e Corrado gli esterni con Bisoli, Verreth e Nuamah i centrocampisti, Moncini e Borelli le punte con la possibilità di vedere Bjarnason come trequartista al posto di uno dei due.

Cosenza Brescia, quote e possibile risultato finale

Il risultato della diretta Cosenza Brescia non dovrebbe essere troppo difficile da anticipare vista la situazione di classifica e gli ultimi risultati raggiunti dalla squadra calabrese che non ha un grande record positivo per le partite casalinghe, dall’altra parte le rondinelle hanno una delle peggiori difese, alla pari con quelle di squadre sotto in classifica, che potrebbe far trovare il gol anche ad una squadra in difficoltà come i rossoblù.

La vittoria del Cosenza però dai siti di scommesse come Sisal è il risultato ritenuto come più facile tanto che è fissato a 2.60, il secondo risultato poi che viene visto come più realistico è la vittoria del Brescia quotata a 2.88, il pareggio invece è fissato più alto a 3.10.