Diretta/ Cosenza Brescia streaming video tv: rondinelle terze (Serie B)

DIRETTA COSENZA BRESCIA: INZAGHI VUOLE I 3 PUNTI MA…

Cosenza Brescia, in diretta sabato 5 febbraio 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B. Le Rondinelle ripartono dal terzo posto con il Brescia che dopo l’ultimo pareggio contro la Ternana insegue il Lecce capolista a -2 e il Pisa a una lunghezza di distanza. Molto strette le distanze e tutto sembra possibile nella corsa alla promozione diretta, mai come quest’anno appassionante.

E’ invece impelagato nella lotta per non retrocedere il Cosenza, quartultimo dopo l’ultimo pareggio in casa del Cittadella. Al momento silani ancora in zona play out a -3 dall’Alessandria quintultima, con i rossoblu che restano però a secco di vittorie da ben 10 partite consecutive in campionato. Brescia vittorioso in goleada nel match d’andata, 5-1 al Cosenza che nell’ultimo precedente casalingo contro le Rondinelle, datato 7 novembre 2020, ha perso 1-2 in casa.

DIRETTA COSENZA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Brescia sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA BRESCIA

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Brescia, match che andrà in scena al San Vito-Marulla di Cosenza. Per il Cosenza, Roberto Occhiuzzi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Matosevic; Tiritiello, Rigione, Venturi; Bittante, Carraro, Palmiero, Situm, Liotti; Caso, Millico. Risponderà il Brescia allenato da Filippo Inzaghi con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Joronen; Sabelli, Cistana, Mangraviti, Huard; Bertagnoli, Van de Looi, Bisoli; Leris, Moreo; Ayé.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla direetta Cosenza Brescia al San Vito-Marulla di Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cosenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.

