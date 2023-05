DIRETTA/ Cosenza Cagliari video streaming tv: la storia “vota” per i sardi

DIRETTA COSENZA CAGLIARI: TESTA A TESTA

La diretta dell’incontro Cosenza Cagliari presenta una sfida che è andata in scena ben 7 volte nel passato delle due formazioni. Lo score di questa speciale sfida vede in avanti il Cagliari con 4 successi su 7 giocati. Sono due i pareggi tra le due formazioni e soltanto 1 la vittoria del Cosenza. La prima sfida tra Cosenza e Cagliari è andata in scena nel 2000 con i sardi che si fermarono con il risultato di 1-1, all’interno delle proprie mura. Gara di ritorno che invece vide vincere proprio la formazione sarda alla trentesima giornata del campionato di serie B con il risultato di 1-3.

La stagione successiva il Cosenza riuscì a battere il Cagliari imponendosi con il risultato di 1-0, ma al ritorno fu il Cagliari a ottenere i tre punti con la gara ferma sul 2-1. I successivi due incontri sono terminati rispettivamente con i risultati di 1-1 e 3-0 per il Cagliari. Questo è stato l’ultimo incontro tra le due formazioni che per ben 19 anni non si affrontarono più all’interno di una manifestazione sportiva fino al 26 dicembre 2022, l’attuale campionato. Nell’ultimo match, il Cagliari si impose con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Lapadula e Lella. (Marco Genduso)

COSENZA CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cosenza Cagliari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cosenza Cagliari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

OSPITI FAVORITI!

Cosenza Cagliari, in diretta venerdì 19 maggio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie B. Silani verso i play out vista la differenza reti negativa, a parità di scontri diretti, con Ternana e Cittadella. Per la salvezza diretta, dopo l’ultimo pareggio ottenuto in casa dell’Ascoli, il Cosenza dovrebbe battere i sardi e sperare in un ko del Cittadella in casa contro il Como.

Il Cagliari punterà però alla vittoria sia per provare a prendersi il quinto posto, attualmente ad appannaggio del Parma in vantaggio nello scontro diretto sui sardi, sia per tentare l’assalto al quarto sperando in una frenata del Sudtirol in casa del Modena. L’ultima vittoria contro il Palermo è stata la terza consecutiva per i rossoblu che arrivano in buona forma all’appuntamento dei play off, con Ranieri che spera ancora di prendersi la migliore posizioni di partenza possibile per la post season.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Cagliari match che andrà in scena allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. Per il Cosenza, William Viali schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Micai; Martino, Rigione, Meroni, D’Orazio; Voca, Brescianini, Florenzi; D’Urso, Nasti; Delic. Risponderà il Cagliari allenato da Claudio Ranieri con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Prelec.

COSENZA CAGLIARI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cosenza Cagliari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Cosenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.

