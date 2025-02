DIRETTA COSENZA CARRARESE, ALVINI E CALABRO A CACCIA DEI TRE PUNTI

Il sabato pomeriggio della venticinquesima giornata di Serie B vedrà in campo l’interessante diretta Cosenza Carrarese con calcio d’inizio fissato alle 15,00 dell’8 febbraio 2024. La partita metterà in campo due squadre che stanno attraversando un momento di grande difficoltà e cercano di tornare alla vittoria.

Il Cosenza di Calabro è ultimo in classifica e non vede i tre punti da undici partite dopo aver infilato tre sconfitte di fila. Quattro sconfitte di fila, invece, per la Carrarese che ha perso per 1 a 2 in casa contro il Brescia scendendo in quattordicesima posizione.

DIRETTA COSENZA CARRARESE, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

DAZN e Amazon Prime Video sono i luoghi virtuali dove potrete vedere la diretta Cosenza Carrarese di Serie B e sarà possibile anche la diretta streaming video

COSENZA CARRARESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Cosenza di Alvini andrà in campo con una difesa a tre formata da Hristov, Dalle Mura e Caporale che difenderanno la porta di MIcai. Ricciardi e D’Orazio saranno i due esterni di centrocampo con Florenzi sulla trequarti a supporto di Mazzocchi e Artistico che saranno le due punte.

Giocherà a tre anche la Carrarese di Calabro che si schiererà con Illanes, Oliana e Imperiale a difesa della porta di Fiorillo. Schiavi sarà in mediana con Giovane e Melegoni a completare il reparto e sostenere le due punte che saranno Shpendi e Cerri.

COSENZA CARRARESE, LE QUOTE

Andiamo a vedere anche quali sono le quote in vista della diretta Cosenza Carrarese andando ad approfondire le proposte di AdmiralBet. I calabresi partono favoriti anche per via del fattore campo e la loro vittoria è data a 2,29 contro il 3,40 per i toscani e il pareggio X che si ferma a 3,10.