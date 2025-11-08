Diretta Cosenza Casarano, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal San Vito-Marulla per la tredicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone C

DIRETTA COSENZA CASARANO, PER RIMEDIARE SUBITO!

Si comincerà a giocare dalle ore 17:30 di sabato 8 novembre 2025 la diretta Cosenza Casarano. Presso lo Stadio San Vito-Gigi Marulla è previsto un incrocio dalle tinte rossoblu fra due squadre che sembrano voler lottare per ottenere un piazzamento in zona playoff al termine della stagione 2025/2026 di Serie C attualmente in corso.

I padroni di casa occupano la quinta posizione solitaria con i loro venti punti dopo aver scavalcato proprio i rivali di questa tredicesima giornata nell’ultimo paio di turni di campionato. I calabresi arrivano dal pari per 1 a 1 maturato contro il Team Altamura e non perdono complessivamente da tre gare nel girone B.

I pugliesi, invece, non stanno più rendendo come ci avevano abituato. Reduci da addirittura tre sconfitte in altrettante sfide disputate di recente, le Serpi sono finite KO anche fra le mura amiche contro il Monopoli per 3 a 1 nello scorso weekend.

I salentini si sono così fatti superare in graduatoria non solo dal Cosenza ma pure dallo stesso Monopoli. L’obiettivo è dunque quello di tornare a muoversi al più presto così da migliorare la loro situazione di classifica e riprendere a sfornare le prestazioni che avevano consentito loro di salire così in alto.

DIRETTA COSENZA CASARANO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Appuntamento come sempre su Now Tv e su Sky per la diretta Cosenza Casarano poichè gara valida per la Serie C. La partita verrà trasmessa anche in televisione dalla piattaforma satellitare per i suoi abbonati. Chi è iscritto potrà in ogni caso vedere il match in streaming.

COSENZA CASARANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Casarano: possibile modulo 4-3-3 in avvio per i padroni di casa con Vettore, Cimino, Caporale, Dametto, D’Orazio, Kouan, Garritano, Langella, Cannavò, Florenzi, Mazzocchi. Gli ospiti dovrebbero invece presentarsi in campo utilizzando il 3-4-2-1 con Bacchin, Gega, Pinto, Lulic, Cajazzo, Logoluso, D’Alena, Gyamfi, Chiricò, Millico e Malcore.

COSENZA CASARANO, LE QUOTE

I bookmakers sembrano credere fortemente al successo dei padroni di casa per la diretta Cosenza Casarano. Secondo le quote proposte ad esempio da Snai possiamo dire che il successo dei Lupi è fissato a 1.70 mentre il pareggio è quotato a 3.45. La vittoria delle Serpi è infine il punteggio meno probabile con il segno 2 pagato a 4.40.