DIRETTA COSENZA CATANIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriva il momento dei numeri nella diretta di Cosenza Catania, uno dei match che più ci interessa da un punto di vista statistico in questa giornata di Serie C. Prima di immergerci nel rettangolo da gioco infatti, vediamo insieme un po’ di numeri per capire chi sarà sotto questo punto di vista la favorita del pronostico.Il Cosenza ha trovato una buona stabilità difensiva: concede poco più di un gol atteso per partita e spesso riesce a mantenere la porta inviolata, anche se in attacco non sempre è brillante, con una media intorno a un gol segnato a gara.

Il Catania invece vive di alti e bassi: crea molto più di quanto concretizzi, con un xG che supera 1,2 ma una realizzazione effettiva più bassa, segno di una certa imprecisione sotto porta. Ne esce un confronto tra la solidità dei calabresi e la maggiore intraprendenza offensiva dei siciliani, che però devono migliorare nella finalizzazione. Pochi istanti e sarà finalemnte diretta di Cosenza Catania, rimanete su questa pagina per gustarvi il commento live in nostra compagnia! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA COSENZA CATANIA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati alla diretta Cosenza Catania dovrete essere abbonarti a Sky, che detiene tutti i diritti della Serie C. Per quanto riguarda la diretta streaming potrete affidarvi a Sky Go sempre previo abbonamento.

COSENZA CATANIA, CHI LA SPUNTERÀ?

L’esempio perfetto di due squadre che arrivano da momenti diversissimi in questa diretta Cosenza Catania. Il match si giocherà domenica 14 settembre 2025 alle ore 15:00 e ci terrà compagnia in questo caldo pomeriggio al San Vito-Luigi Marulla.

Il Cosenza ha zoppicato più di una volta in questa primissima parte di stagione e a dimostrarlo è stata in primis la sconfitta in Coppa Italia Serie C col Monopoli, seguita dai pareggi con (ancora) Monopoli e Crotone oltre alla sconfitta con la Salernitana.

Percorso netto per il Catania in campionato, riscattando il ko di Coppa Italia Serie C col Crotone grazie a tre vittorie consecutive in Serie C: la prima 6-0 con il Foggia poi l’1-0 contro la Cavese e infine il 4-0 sul Monopoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CATANIA

Il Cosenza si schiera con il modulo 4-3-2-1. In porta Vettorel, difeso dal quartetto Cimino, Dametto, Caporale e Ferrara. A centrocampo Kouan, Contiliano e Langella mentre Aldo Florenzi sarà il trequartista insieme a Cannavò e alle spalle di Simone Mazzocchi.

Il Catania invece predilige l’assetto tattico 3-4-2-1 con Dini tra i pali, protetto da Ierardi, Di Gennaro e Pieraccini. Nella zona nevralgica del campo vedremo Casasola insieme a Corbari, Aloi e D. Donnarumma. Davanti Jimenez e Cicerelli dietro a Forte unica punta.

