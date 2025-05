Diretta Cosenza Cesena, bianconeri ultima occasione per i playoff

Alle 20.30 si terrà la diretta Cosenza Cesena valida per la trentottesima e ultima giornata di Serie B che però la settimana successiva andrà a recuperare gli impegni della trentaquattresima giornata rimandata per la morte di Papa Francesco, per i rossoblù la partita non è importante visto che la sconfitta 2-1 in casa del Sudtirol li ha resi certi della retrocessione.

Per i bianconeri invece la sfida potrebbe essere ancora decisiva per il raggiungimento dei playoff promozione che sarebbero una ciliegina su una stagione molto positiva vista la recente promozione dalla Serie C.

Diretta Cosenza Cesena, come vedere la partita

La diretta Cosenza Cesena sarà come ogni partita della stagione di Serie B trasmessa tramite Dazn per i clienti che avranno scelto un piano che sia Standard, Plus o Goal Pass, sarà quindi per loro possibile poi collegarsi allo streaming tramite il sito o l’applicazione o dai canali Dazn e Dazn1 raggiungibili con il decoder Sky.

Diretta Cosenza Cesena, probabili scelte dei tecnici

Le scelte dei due tecnici per la diretta Cosenza Cesena dovrebbero vedere ampio turnover per i rossoblù ormai retrocessi e molte conferme per i bianconeri alla caccia dell’ottavo posto in classifica, per questo Massimiliano Alvini potrebbe scegliere Micai in porta, Sgarbi, Hristov e Caporale come 3 difensori centrali, Ciervo, Gargiulo, Kouan e D’Orazio i 4 di centrocampo, Mazzocchi e Pinna i 2 trequartisti, e 1 attaccante, Artistico. La scelta di Michele Mignani seguirà il 3-4-2-1 degli avversari con gli undici che hanno vinto 2-1 con il Palermo e quindi Klinsmann in porta, Mangraviti, Prestia e Piacentini in difesa, Ceesay, Saric, Calò e Celia i centrocampisti, Berti e Bastoni più avanzati in supporto di Shpendi unico in attacco.

Diretta Cosenza Cesena, quote e possibile risultato finale

Il possibile esito della diretta Cosenza Cesena non dovrebbe stupire nessuno con i bianconeri che sono i netti favoriti per i 3 punti vista la situazione di classifica della squadra della Calabria e la necessità di raccogliere punti se vogliono partecipare alla fase ad eliminazione diretta per provare una clamorosa doppia promozione. Ci viene in soccorso anche Pokerstars che però ha un’idea leggermente diversa con il risultato più basso che viene pagato 1.91 ed è il pareggio tra le due formazioni, la vittoria che invece è data più probabile è quella del Cesena fissata a 3.25 mentre la vittoria del Cosenza è quotata 3.50.