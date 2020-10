Diretta/ Cosenza Cittadella (Serie B) streaming video e tv: veneti per la conferma

DIRETTA COSENZA CITTADELLA: VENETI LANCIATI

La diretta Cosenza Cittadella, sabato 17 ottobre 2020 alle ore 14.00, presso lo stadio San Vito-Marulla, sarà una sfida valevole per la terza giornata della Serie B. Silani di nuovo in campo dopo due pareggi consecutivi contro Entella e Spal. Dopo l’epica salvezza della passata stagione, il Cosenza ha confermato Occhiuzzi in panchina e sembra aver mantenuto quella solidità che aveva trasformato la squadra dopo il lockdown, rendendo possibile l’incredibile rimonta che ha garantito la salvezza diretta ai calabresi, senza neanche passare dai play out. L’esame col Cittadella sarà importante visto che i veneti cercano conferme: 0-2 alla Cremonese all’esordio in campionato, poi rotondo 3-0 al Brescia in casa prima della sosta. Da diverse stagioni la squadra di Venturato flirta con le posizioni che portano in Serie A, in questa stagione i granata puntano altrettanto in alto ma per centrare l’obiettivo dovranno fare il salto di qualità sul piano della continuità.

DIRETTA COSENZA CITTADELLA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Cittadella non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CITTADELLA

Le probabili formazioni di Cosenza Cittadella, sfida che andrà in scena presso lo stadio San Vito-Marulla. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Occhiuzzi con un 3-4-3: Falcone; Schiavi, Idda, Ingrosso; Corsi, Kone, Bruccini, Legittimo; Carretta, Litteri, Baez. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto Venturato schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Maniero; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Awua, Proia, Branca; D’Urso; De Marchi, Ogunseye.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Cosenza Cittadella sono state emesse anche dalla Snai: i silani partono favoriti con un valore di 2,45 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno dei veneti vi farebbe guadagnare 2,90 quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 3,00 volte l’importo che avrete investito.



