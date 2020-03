Diretta Cosenza Cittadella/ Streaming video DAZN: obiettivi opposti (Serie B)

Cosenza Cittadella, in diretta dallo stadio San Vito della città calabrese, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, martedì 3 marzo 2020, per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B, che vive infatti un turno infrasettimanale. Cosenza Cittadella arriva così a brevissima distanza dalla scorsa giornata, nella quale il Cosenza ha ottenuto un buon pareggio a Venezia; segno X anche per il Cittadella, ma lo 0-0 casalingo con la Cremonese è stato sicuramente meno piacevole per i veneti. In classifica resta delicata la posizione del Cosenza, terzultimo a quota 24 punti; servirebbe dunque una vittoria, ma il Cittadella quinto a quota 40 punti non è di certo l’avversario più facile per riuscirci, gli uomini di Roberto Venturato coltivano infatti grandi ambizioni per questo campionato di Serie B e cercheranno punti pesanti anche a Cosenza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Solo diretta streaming video per Cosenza Cittadella, che infatti sarà visibile naturalmente sulla piattaforma DAZN, che per il secondo anno consecutivo è la casa della Serie B. Questa sfida infatti non sarà visibile sul canale 209 di Sky, dunque non possiamo indicarvi una vera e propria diretta tv “classica”, il riferimento sarà appunto DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CITTADELLA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Cosenza Cittadella, va naturalmente tenuto presente che si torna in campo a pochi giorni dalle partite di sabato, dunque gli allenatori Pillon e Venturato potrebbero proporre alcune novità in caso di giocatori affaticati o non al top che non siano in grado di affrontare due partite così ravvicinate. In linea di massima tuttavia non ci aspettiamo rivoluzioni rispetto al 3-5-2 del Cosenza e al 4-3-1-2 del Cittadella, anche perché non vi sono giocatori squalificati per calabresi e veneti rispetto alla scorsa giornata, dunque eventuali ritocchi saranno dovuti esclusivamente ad esigenze di turnover.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Cosenza Cittadella, basato sulle quote dell’agenzia Snai. Grande equilibrio fra i tre possibili esiti, che hanno quasi le stesse quotazioni: il segno 1 infatti vale 2,70 volte la posta in palio, poi si sale a 2,80 con il segno 2 e fino a 3,00 in caso di segno X.



