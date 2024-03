Diretta/ Cosenza Cittadella (risultato finale 0-0): niente reti in Calabria! (Serie B, 9 marzo 2024)

DIRETTA COSENZA CITTADELLA (RISULTATO FINALE 0-0): TRIPLICE FISCHIO

La diretta di Cosenza e Cittadella ha offerto una lotta intensa e ben equilibrata, ma alla fine si è conclusa con un pareggio 0-0. Entrambe le squadre hanno cercato di imporsi, ma la difesa avversaria e le prestazioni dei portieri hanno mantenuto inviolate le reti.

Antonucci per il Cosenza è stato vicino a sbloccare il risultato con un tiro che è stato deviato sopra la traversa dal portiere avversario Maniero. Carrisoni, per il Cittadella, ha provato a siglare il vantaggio, ma il suo tiro è terminato fuori bersaglio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA COSENZA CITTADELLA (RISULTATO LIVE 0-0): NIENTE GOL

Nel primo quarto del secondo tempo di della diretta di Cosenza Cittadella, Carrisoni ha cercato di segnare il vantaggio per la squadra ospite. Tuttavia, il suo tiro è uscito largo di parecchio dopo una bella azione corale. Nonostante l’occasione sprecata, la partita rimane ancora aperta, con entrambe le squadre impegnate a cercare di prendere il controllo del match.

Resta da vedere come si svilupperanno gli eventi nei minuti successivi e se ci saranno altre opportunità da sfruttare da entrambe le parti. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTACOSENZA CITTADELLA (RISULTATO LIVE 0-0): INTERVALLO

Il primo tempo della diretta tra Cosenza e Cittadella si conclude senza reti. La squadra di casa ha avuto un’occasione unica nel corso dei primi quarantacinque minuti, quando Antonucci si è trovato a tu per tu con il portiere avversario dopo un passaggio illuminante sulla trequarti.

Tuttavia, l’attaccante esterno ha colpito in porta, ma Maniero, il portiere ospite, è riuscito a deviare il tiro sopra la traversa. Il secondo tempo sicuramnte non ci deluderà questo è poco ma è sicuro. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTACOSENZA CITTADELLA (RISULTATO LIVE 0-0): INIZIO STREPITOSO

I primi venti minuti sono in archivio per quanto riguarda la diretta di Cosenza Cittadella hanno visto un protagonista speciale nella persona di Pittarello, il quale sta mettendo in seria difficoltà la difesa di casa con le sue giocate tecniche e un dribbling ubriacante. La sua abilità nel portare la palla verso l’area di rigore avversaria ha creato situazioni di superiorità numerica, mettendo così in allarme la retroguardia del Cosenza.

Nonostante l’efficacia nelle azioni costruite, manca però la vena realizzativa da parte del Cittadella. Nonostante alcuni tentativi a porta, la squadra ospite non è ancora riuscita a mettere a segno alcun gol, mancando la precisione necessaria nel mirare lo specchio della porta. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA COSENZA CITTADELLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della gara tra Cosenza Cittadella vede scendere in campo due formazioni che stando alla classifica si ritrovano rispettivamente al quattordicesimo e nono posto. Partendo subito dalla classifica, il Cosenza si ritrova al dodicesimo posto con 33 punti collezionati in 28 turni di campionato. Le reti realizzate sono 31 mentre una in più quella subita. Ampio merito in zona d’attacco da attribuire all’attaccante ex Palermo e Parma Gennaro Tutino.

L’attaccante campano ha realizzato 12 gol ma per questa sfida sarà assente in quanto ha rimediato l’infortunio nella passata giornata di campionato. In assenza dell’attaccante del Cosenza, il miglior marcatore all’interno di questa sfida risulta essere di stampo granata: Luca Pandolfi. Per l’ex attaccante della Turris 7 gol all’attivo. Punti che separano le due formazioni sono solamente tre mentre le posizioni prevedono quattro squadre a frapporsi tra le due società. (Marco Genduso)

COSENZA CITTADELLA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Cittadella sarà fornita come sempre dalla televisione satellitare, che quest’anno si occupa del campionato di Serie B: la visione sarà riservata agli abbonati e sarà prevista anche la diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone saranno utili anche per assistere al match in mobilità tramite le piattaforme DAZN e Now Tv, altre due emittenti che garantiscono la visione del torneo cadetto.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Cosenza Cittadella vede scendere in campo due formazioni che tra il 2022 e il 2023 si sono affrontate in 5 occasioni. L’ago della bilancia pende esattamente al centro con una vittoria a testa e tre pareggi. La prima sfida che vi presentiamo è quella giocata il 30 gennaio 2022, terminata con il risultato di 1-1 grazie alle reti realizzate da Caso e Okwonkwo, rispettivamente calciatori di Cosenza e Cittadella.

Vittoria per i calabresi grazie alla rete di Zilli nella gara di ritorno. Pareggio il 27 novembre 2022 con le reti di Antonucci e Brignola per il 1-1 finale e stesso risultato anche in aprile. Reti realizzate nel primo tempo da D’Urso per il Cosenza e Antonucci per il Cittadella. L’ultima sfida giocata tra due formazioni risulta essere quella di andata con il successo dei granata con il risultato di 2-0. Ad andare in rete nel primo tempo Vita e Salvi. (Marco Genduso)

VENETI IN PIENA CRISI

Cosenza Cittadella è in diretta dallo stadio San Vito-Marulla, alle ore 14:00 di sabato 9 marzo: si gioca per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Si affrontano due squadre che vogliono riscattarsi: i Lupi calabresi, infatti, arrivano a questa sfida dopo al sconfitta nel derby contro il Catanzaro. Non va meglio ai veneti che, invece, hanno perso cinque partite di fila che li hanno proiettati fuori dalla zona play-off.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CITTADELLA

Per Cosenza Cittadella mister Fabio Caserta dovrà fare a meno dello squalificato Venturi, fermato dopo il derby contro il Catanzaro. Fortemente in dubbio anche la presenza di bomber Tutino, al suo posto pronto Forte. In casa veneta, invece, mister Edoardo Gorini proporrà il collaudato 4-3-1-2 con Cassano alle spalle di Pandolfi e Pittarello.

QUOTE E PRONOSTICO

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alla diretta di Cosenza Cittadella, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l'agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 29^ giornata nel campionato di Serie B. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra calabrese vi farebbe guadagnare 2,55 volte l'importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 2,90 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l'eventualità del successo della formazione veneta, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 2,90 volte la somma messa sul piatto.











