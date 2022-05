Diretta/ Cosenza Cittadella streaming video tv: silani col fiato sospeso (Serie B)

DIRETTA COSENZA CITTADELLA: PUNTI SALVEZZA!

Cosenza Cittadella, in diretta venerdì 6 maggio 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza sarà una sfida valida per la 38a giornata del campionato di Serie B. Silani col fiato sospeso dopo gli ultimi risultato, quartultimi a quota 32 punti a -2 dall’Alessandria quintultima e a +1 dal Vicenza terzultimo i calabresi sono padroni del loro destino: con una vittoria saranno play out, con la possibilità di giocarli anche col vantaggio del quintultimo posto nel doppio confronto.

In caso di mancata vittoria e di successo del Vicenza ad Alessandria, però, il Cosenza si ritroverebbe direttamente in Serie C, dovrà dunque compiere il suo dovere per non vedersi ritorcere contro lo scontro diretto tra i berici e i grigi. Il Cittadella ha mancato i play off e non ha più obiettivi di classifica, ma l’ultima vittoria contro il Brescia ha dimostrato che i veneti vogliono comunque concludere il campionato al meglio delle loro possibilità.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Cittadella, match che andrà in scena allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. Per il Cosenza, Pierpaolo Bisoli schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Festa; Canestrelli, Golemic, Nedelcearu; Calapai, Schirò, Awua, Schnegg; Marras, Kargbo; Maric. Risponderà il Cittadella allenato da Edoardo Gorini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Maniero; Cassandro, Del Fabro, Perticone, Benedetti; Vita, Danzi, Branca; Antonucci; Baldini, Beretta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cosenza Cittadella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cosenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Cittadella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.33.

