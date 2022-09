Diretta Cosenza Como/ Streaming video tv: debutta Moreno Longo (Serie B)

DIRETTA COSENZA COMO: GRANDE EQUILIBRIO!

Cosenza Como, in diretta dallo Stadio San Vito-Gigi Marulla della città calabrese, è la partita che alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 30 settembre 2022, sarà l’anticipo collocato in apertura della settima giornata del campionato di Serie B, che torna dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Uno sguardo alla classifica del campionato cadetto ci dice che i padroni di casa calabresi arrivano meglio alla diretta di Cosenza Como, avendo 8 punti contro gli appena 3 degli ospiti del Como.

Diretta/ Sudtirol Cosenza (risultato finale 1-1): Kornvig risponde a Rover!

Inizio di campionato comunque non straordinario neppure per i calabresi: il Cosenza aveva illuso con due vittorie nelle prime due giornate, poi ha raccolto solamente altri due punti nelle successive quattro partite, ultima delle quali il comunque buon pareggio per 1-1 sul campo del Sudtirol subito prima della sosta. Inizio ancora più complicato per il Como, al quale tra l’altro è rimasto il rammarico della vittoria sfumata in extremis nel pirotecnico pareggio per 3-3 contro la Spal, che avrebbe permesso ai lariani di affrontare lassista con l’umore più alto. Oggi si riparte, cosa succederà nella diretta di Cosenza Como?

DIRETTA/ Como Spal (risultato finale 3-3): gran gol di Esposito nel finale

DIRETTA COSENZA COMO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo adesso che la diretta tv di Cosenza Como sarà garantita per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, rispettivamente numero 201 e 202 della piattaforma satellitare. Ancora più ampia sarà la copertura per la diretta streaming video di Cosenza Como, che sarà garantita naturalmente da Sky, ma anche dalle piattaforme di DAZN e Helbiz.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA COMO

Diamo adesso uno sguardo anche alle notizie sulle probabili formazioni della diretta Cosenza Como. I padroni di casa calabresi di mister Davide Dionigi potrebbero adottare un modulo 4-2-3-1 con Matosevic in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Rispoli, Rigione, Meroni e Martino da destra a sinistra; in mediana potrebbero trovare posto Brescianini e Voca; nel reparto offensivo invece potrebbero trovare posto Merola, D’Urso e Brignola sulla trequarti, alle spalle dell’attaccante Butic.

DIRETTA/ Cosenza Bari (risultato finale 0-1): espulso Florenzi!

Il Como durante la sosta ha invece deciso di affidarsi a Moreno Longo come nuovo allenatore e naturalmente questo fornisce qualche incertezza in più a proposito della formazione lariana, che comunque indicativamente disegniamo con il modulo 4-4-2 che potrebbe prevedere Ghidotti in porta; i quattro difensori Vignali, Odenthal, Binks e Ioannou da destra a sinistra; in mediana Baselli e naturalmente Fabregas, con Faragò a destra e Blanco esterno sinistro; infine Cutrone e Mancuso potrebbero formare la coppia titolare in attacco per il Como.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Cosenza Como in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede molto incerto l’esito di questa partita. La differenza infatti è davvero minima tra la vittoria casalinga del Cosenza e un colpo esterno del Como: il segno 1 è quotato a 2,60 e con il segno 2 si arriva a 2,80. Ancora leggermente più alta è la quotazione per il pareggio, con il segno X si arriva a 3,15 volte la posta in palio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA