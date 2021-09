Diretta/ Cosenza Como streaming video tv: lariani alla riscossa (Serie B)

DIRETTA COSENZA COMO: PUNTI CHE PESANO GIÀ

Cosenza Como, in diretta martedì 21 settembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie B. Trasferta silana per un Como chiamato a scuotersi dopo due sconfitte casalinghe consecutive, che hanno sicuramente smorzato la buona impressione che i lombardi avevano destato al ritorno in Serie B. Due ko contro Ascoli e Frosinone in cui i lariani non sono neanche riusciti ad andare in gol, il tecnico Gattuso cercherà la svolta in trasferta.

Non sarà facile contro un Cosenza in crescita, capace di pareggiare 1-1 sul difficile campo del Perugia dopo aver ottenuto la prima vittoria in questo campionato nel match casalingo contro il Vicenza: i calabresi sembrano in grado di assestarsi verso posizioni di classifica più consone rispetto alla sofferenza della scorsa stagione. L’ultimo precedente tra le due squadre in campionato a Cosenza risale al 23 settembre 2001, con i lariani che calarono il poker vincendo in Calabria. Al 19 marzo 1995 risale invece l’ultima vittoria rossoblu contro il Como con il risultato di 1-0, tutti precedenti che si riferiscono al campionato di Serie B.

DIRETTA COSENZA COMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Como è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA COMO

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Como, match che andrà in scena al San Vito-Marulla di Cosenza. Per il Cosenza, Marco Zaffaroni schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vigorito; Minelli, Rigione, Vaisanen; Anderson, Palmiero, Carraro, Sy; Boultam; Millico, Gori. Risponderà il Como allenato da Giacomo Gattuso con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Gori; Vignali, Scaglia, Varnier, Ioannou; Iovine, Bellemo, H’Maidat, Chajia; Cerri, La Gumina.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al San Vito-Marulla di Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cosenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Como, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.



