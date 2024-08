Inizia per le due squadre un’altra grande stagione di Serie B e il tutto inizia con la diretta Cosenza Cremonese, primo turno della Serie cadetta che ha l’ora X fissata per oggi 18 agosto alle ore 20,30. Il Cosenza viene da un’ottima stagione in cui ha centrato la promozione in maniera abbastanza agile, manca però uno dei perni di quella cavalcata: Tutino, passato alla Sampdoria.

La Cremonese invece come l’anno scorso punterà alla promozione, il che la rende di diritto la favorita del pronostico. La scorsa stagione è stata fermata solamente dal Venezia nei playoff. Quest’anno dovrebbe avere tutte le carte in regola per riprovare l’impresa o addirittura fare meglio visto che il livello si è leggermente abbassato lì sopra.

DIRETTA COSENZA CREMONESE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Ci sono diverse opzioni per guardare in diretta Cosenza Cremonese. Una delle modalità più tradizionali è tramite Sky, che offre la Serie B a tutti gli utenti che acquistano il pacchetto calcio. In alternativa, per chi preferisce soluzioni più digitali, ci sono sia Dazn che NowTv. Dazn trasmetterà la partita con un abbonamento standard, mentre NowTv la renderà disponibile con modalità simili a quelle di Sky.

DIRETTA COSENZA CREMONESE: PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad osservare insieme le probabili formazioni della diretta Cosenza Cremonese, il primo nome che non può mancare è quello di Fulignati, nuovo portiere che dovrebbe dare più solidità ad un reparto che l’anno scorso ha vacillato in più di un’occasione.

Passando invece all’attacco, con Tutino in prestito con obbligo di riscatto sarà il turno di Mazzocchi cercare di portare avanti i suoi, per lui l’anno scorso nove reti in campionato che quest’anno potrebbero salire, ma attenzione alla concorrenza che in quel di Cosenza è sempre molto agguerrita.

COSENZA CREMONESE, LE QUOTE

Le quote della diretta Cosenza Cremonese ce le offre questa volta la Snai: il segno 1 è fissato a 3,1 mentre il suo opposto ovvero il segno 2 ha una quota pari a 1,9. Il segno X invece porterebbe una quota di 3 sull’importo scommesso. Tutto sembra propendere verso una vittoria ospite.