Diretta Cosenza Cremonese/ Streaming video DAZN: quote, calabresi favoriti (Serie B)

Cosenza Cremonese, diretta da Di Martino, si gioca lunedì 4 novembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento bisognose di punti. Resta terzultima la formazione calabrese dopo l’ultima sconfitta esterna contro la Virtus Entella. I silani finora sono a secco di vittorie in casa in campionato, avendo vinto solamente il match in trasferta disputato col Cittadella. Resta appena sopra la soglia della zona play out la Cremonese, che dopo i pareggi contro Empoli e Frosinone è uscita sconfitta dalla trasferta in casa del Benevento, che ha ripreso la testa solitaria della classifica proprio grazie al successo sui grigiorossi. Cremonese ora solo a +1 dallo Spezia quintultimo e a +2 dalla Juve Stabia al quartultimo posto.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Cosenza Cremonese, lunedì 4 novembre 2019, sarà trasmessa in esclusiva sul canale numero 209 del satellite, DAZN1, per tutti gli abbonati Sky e DAZN. Questi ultimi potranno seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite una smart tv sull’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CREMONESE

Le probabili formazioni che dovrebbero affrontarsi in Cosenza Cremonese, lunedì 4 novembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Il Cosenza allenato da Piero Braglia schiererà un 4-3-3: Perina, Corsi, Anibal, Idda, D’Orazio, Bruccini, Greco, Kanoute, Carretta, Litteri, Baez Stabile. La Cremonese guidata in panchina da Marco Baroni risponderà con un 3-5-2 così schierato: Ravaglia, Antonio Caracciolo, Bianchetti, Ravanelli, Mogos, Valzania, Gustafsson, Arini, Renzetti, Ceravolo, Palombi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, le quote dell’agenzia Snai considerano il Cosenza favorito sulla Cremonese. Quota per l’affermazione interna fissata a 2.30, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.00, mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 3.40. Per chi invece punterà sul totale dei gol realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.40, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA