Diretta/ Cosenza Crotone streaming video tv: derby calabrese (Serie B)

DIRETTA COSENZA CROTONE: ZAFFA CI STA PRENDENDO GUSTO…

Cosenza Crotone, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie B. Derby calabrese tra due squadre che al momento sono divise in classifica da 4 lunghezze: è avanti il Cosenza che, dopo aver faticato in avvio, sembra aver trovato un ottimo ritmo con 7 punti nelle ultime tre partite, con l’ultima vittoria nel turno infrasettimanale con un secco 2-0 al Como che ha sicuramente alimentato la fiducia del gruppo a disposizione di Zaffaroni.

Il Crotone è invece ancora in attesa della prima vittoria, tre pareggi e due sconfitte per gli uomini di Modesto che finora non sono riusciti a mostrare le loro qualità. La rimonta in casa del Brescia poteva essere un segnale di svolta, ma al punto portato via dal “Rigamonti” è seguita una secca sconfitta casalinga, un pesante 0-3 contro il Lecce. Al 20 gennaio 2020 risale l’ultimo derby in casa del Cosenza, Crotone vincente di misura grazie a un gol siglato da Junior Messias. Al 7 aprile 2019 risale invece l’ultima vittoria silana tra le mura amiche contro i pitagorici, 1-0 firmato da Embalo.

DIRETTA COSENZA CROTONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Crotone è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CROTONE

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Crotone, match che andrà in scena allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. Per il Cosenza, Marco Zaffaroni schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vigorito; Minelli, Rigione, Vaisanen; Anderson, Palmiero, Carraro, Sy; Boultam; Millico, Gori. Risponderà il Crotone allenato da Francesco Modesto con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Festa; Nedelcearu, Canestrelli, Paz; Mogos, Estevez, Vulic, Molina; Kargbo, Benali; Mulattieri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al San Vito-Marulla, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cosenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Crotone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.



