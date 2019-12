Diretta Cosenza Empoli/ Streaming video DAZN: è quasi sfida salvezza (Serie B)

Cosenza Empoli sarà diretta dal signor Pezzuto ed è la partita in programma oggi, giovedì 26 dicembre 2019, valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2019-2020, con fischio d’inizio alle ore 12.30 presso lo stadio comunale San Vito – Gigi Marulla di Cosenza. I padroni di casa si trovano loro malgrado invischiati nelle sabbie mobili della zona retrocessione, a quota 17 punti e con una differenza reti pari a zero (21 gol fatti, altrettanti subiti). Sono soltanto tre le vittorie ottenute fino a questo punto della stagione; uno score indubbiamente poco lusinghiero e appesantito da 8 pareggi e 6 sconfitte, anche se, nell’ultimo turno, i calabresi hanno avuto la meglio, a sorpresa, sul Pisa (1-3 il punteggio finale). Non sta molto meglio la compagine ospite, dodicesima in coabitazione con il Pescara e con 22 punti all’attivo. I toscani hanno centrato soltanto una volta nelle ultime cinque gare i tre punti (2-1 ai danni dell’Ascoli), mentre recentemente hanno ceduto il passo all’Entella in trasferta (2-0) e pareggiato fra le mura amiche con la Salernitana (1-1). Ecco spiegato perché, ad oggi, non è esagerato parlare di sfida salvezza fra queste due squadre.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IN DIRETTA COSENZA EMPOLI

Per seguire in diretta tv Cosenza Empoli giovedì 26 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro. La trasmissione della partita sarà garantita da DAZN, come del resto accade di consueto per le gare di Serie B. La visione dell’incontro, dunque, sarà riservata agli abbonati, che potranno scegliere se gustarsi il match comodamente sulla propria smart tv o se, in alternativa, beneficiare della diretta streaming video attraverso pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA EMPOLI

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Cosenza Empoli, un confronto che vede duellare due club coinvolti nella lotta per non retrocedere in Serie C o, comunque, pesantemente a ridosso della zona play-out. Sicuramente sarà un confronto tirato e senza esclusione di colpi, permeato dalla necessità di vincere che accomuna le due contendenti. Partendo dal Cosenza, il modulo prescelto dovrebbe essere ancora una volta il 3-4-3, con Perina in porta e il terzetto Idda-Monaco-Legittimo schierato a presidio dell’area di rigore. Bruccini e Broh costituiranno la coppia di centrocampisti centrali, mentre larghi sulle corsie esterne agiranno Corsi e D’Orazio. Il tridente offensivo, infine, beneficerà dell’apporto di Machach, Rivière e Baez (attenzione alle candidature di Sciaudone e Litteri). L’Empoli, dal canto suo, scenderà in campo con il 4-3-1-2, con l’estremo difensore Brignoli fra i pali e, a ridosso della linea dei 16 metri, il quartetto difensivo formato da Pirrello, Romagnoli, Maietta e Veseli. A fare da filtro in mediana saranno Ricci (playmaker), Frattesi (interno di destra) e Bandinelli (interno di sinistra), ai quali spetterà il compito di proteggere la propria retroguardia e coprire le spalle al trio d’attacco composto dal trequartista Bajrami (o Laribi) e dai bomber Mancuso e La Gumina.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico favorevole al Cosenza, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è infatti quotato a 2,40, mentre il segno 2 a 3,10, esattamente come il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, unitamente al quale rappresenta l’opzione più remunerativa. Previste poche marcature, come testimoniano Under e Over 2.5, le cui quote sono rispettivamente pari a 1,65 e 2,10.



