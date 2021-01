Diretta Cosenza Empoli/ Streaming video tv: la capolista in Calabria (Serie B)

DIRETTA COSENZA EMPOLI: ESAME DURO PER I TOSCANI!

Cosenza Empoli, in diretta dallo stadio San Vito-Gigi Marulla della città calabrese, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, lunedì 4 gennaio 2021. Si apre il nuovo anno solare per il campionato di Serie B, che è giunto alla sua diciassettesima giornata: la diretta di Cosenza Empoli presenta una partita con obiettivi ben diversi per le due formazioni che scenderanno in campo. La capolista Empoli è reduce da un pareggio casalingo contro l’Ascoli, non esaltante di per sé ma che ha comunque consentito ai toscani di mister Alessio Dionisi di passare Capodanno al comando della classifica, in prima fila dunque verso l’obiettivo della promozione. Se l’Empoli punta a traguardi prestigiosi, il Cosenza di Roberto Occhiuzzi deve fare i conti con ambizioni più modeste, cioè la salvezza: il 2020 dei calabresi si è chiuso con un buon pareggio sul campo del Pescara, ma il Cosenza resta nella zona bollente della classifica e di conseguenza un risultato positivo contro la capolista avrebbe un enorme valore, anche dal punto di vista psicologico.

DIRETTA COSENZA EMPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta di Cosenza Empoli sarà garantita sotto forma di diretta streaming video naturalmente per gli abbonati alla piattaforma Dazn, che pure in questa stagione 2020-2021 detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite del campionato di Serie B. Per chi invece non fosse abbonato a Dazn, i principali punti di riferimento potranno essere i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA EMPOLI

Passando adesso ad analizzare le probabili formazioni di Cosenza Empoli, per i padroni di casa calabresi bisogna tenere conto soprattutto della squalifica di Bittante, che è stato espulso per doppia ammonizione nella scorsa giornata del campionato cadetto. Non ci atrendiamo comunque per mister Occhiuzzi grandi novità rispetto al 3-4-1-2 che era stato efficace a Pescara pure dopo l’espulsione, ma di certo servirà una novità a centrocampo. Attenzione invece a possibili novità nell’Empoli, che non è apparso brillante mercoledì scorso contro l’Ascoli: vedremo dunque se mister Dionisi deciderà di operare qualche modifica nella formazione titolare, ad esempio nella coppia d’attacco davanti al trequartista Moreo, che invece dovrebbe essere sicuro del posto dal primo minuto.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo anche al pronostico su Cosenza Empoli. Le quote dell’agenzia Snai vedono favoriti gli ospiti toscani, infatti il segno 2 è proposto a 2,30 mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine a 3,35 volte la posta in palio in caso di segno 1 per la vittoria casalinga del Cosenza.



