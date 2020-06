Diretta Cosenza Entella/ Streaming video DAZN: i liguri vedono i playoff (Serie B)

Cosenza Entella sarà diretta dal signor Volpi, e si gioca alle ore 18:00 di sabato 20 giugno: partita valida per la 29^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020, e dunque anche il torneo cadetto torna a farci compagnia dopo il lockdown da Coronavirus. C’è stata grande incertezza circa la ripartenza, ma l’importante è che ora ci sia l’intenzione di portare a termine il torneo; dunque riprende la marcia di queste due squadre, il Cosenza prima della pandemia aveva perso a Verona contro il Chievo e dunque si è allontanato ancor più dalla possibilità di salvarsi direttamente, il primo obiettivo è quello di centrare i playout e già quello non sarà affatto semplice. L’Entella invece spera finalmente di trovare un posto nei playoff e giocarsi così una promozione in Serie A che sarebbe storica; sono 3 i punti che separano i liguri dall’ottava posizione, il 3-0 inflitto all’Ascoli rimane l’ultimo risultato centrato dalla squadra biancazzurra. Aspettiamo con trepidazione che abbia il via la diretta di Cosenza Entella, intanto possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di questa partita al San Vito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Entella non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a intrernet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA ENTELLA

Cosenza Entella segna l’esordio di Roberto Occhiuzzi in panchina: i lupi hanno cambiato allenatore appena dopo la sosta forzata. Il modulo potrebbe comunque rimanere il 3-5-2, con Legittimo, Idda e Schiavi a protezione del portiere Perina anche se Capela si gioca un posto. Sulle corsie laterali Bittante e Baez sperano di avere la meglio su Casasola e Lazaar, dunque possiamo parlare di un doppio ballottaggio; Carretta sarà il playmaker di riferimento stretto tra le mezzali Broh e Sciaudone che partono favoriti su Prezioso, Machach e Rivière devono guardarsi dalla concorrenza di Pierini che potrebbe giocare titolare in caso di tridente. L’Entella di Roberto Boscaglia conferma il 4-3-1-2: spazio a Contini tra i pali, con Fabrizio Poli e Pellizzer davanti a lui e due terzini come Settembrini e Sala che dovranno percorrere tutta la fascia, formando ideale catene con le due mezzali Dezi e Mazzitelli. Paolucci dovrebbe essere il regista; Schenetti sulla trequarti alle spalle di Giuseppe De Luca e Morra, possibili alternative sono Nizzetto in mediana così come Manuel De Luca, Alejandro Rodriguez e Matteo Mancosu nel tandem offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha emesso per Cosenza Entella ci dicono che i lupi partono favoriti, anche se in una situazione di grande incertezza: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 2,55 volte la cifra puntata, siamo decisamente vicini con il valore di 3,00 che è stato posto sul segno 2, da giocare per il successo fuori casa della squadra ligure. Il pareggio, identificato dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,95 volte quella messa sul piatto.



