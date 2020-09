Diretta Cosenza Entella/ Streaming video DAZN: incrocio al San Vito (Serie B)

DIRETTA COSENZA ENTELLA: SFIDA EQUILIBRATA

Cosenza Entella, che è in diretta dallo stadio San Vito, si gioca alle ore 14:00 di sabato 26 settembre per la prima giornata della Serie B 2020-2021: torna il campionato cadetto e vivremo qui una sfida che era già andata in scena lo scorso anno. La presenza dei lupi nel torneo non è affatto scontata: alla fine però i rossoblu hanno centrato una clamorosa salvezza ai danni della Juve Stabia, obiettivo raggiunto da Roberto Occhiuzzi che giustamente è stato confermato alla guida della squadra. Aver mancato l’accesso ai playoff è invece costato il posto a Roberto Boscaglia, comunque andato ad allenare a Palermo: al suo posto è curiosamente arrivato Bruno Tedino, la cui unica esperienza in Serie B è stata proprio con i rosanero. Il traguardo possibile della post season dovrà essere perseguito fin dal primo momento, l’Entella va alla ricerca del salto di qualità e allora vedremo come andranno le cose. Mettiamoci in attesa del calcio d’inizio nella diretta di Cosenza Entella; nel frattempo possiamo valutare il modo in cui i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del San Vito, leggendo insieme le probabili formazioni.

COSENZA ENTELLA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Entella non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: ancora una volta il campionato di Serie B è un’esclusiva riservata agli abbonati di DAZN, e dunque saranno solo loro che potranno assistere a questa partita sfruttando l’applicazione da installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video, oppure sfruttando una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA ENTELLA

La conferma di Occhiuzzi significa che i lupi saranno in campo con il 3-4-3 per Cosenza Entella: non c’è più il decisivo Rivière e allora in attacco dovrebbe giocare Litteri, che può essere supportato da Carretta e Baez che quest’anno dovrà guardarsi dalla concorrenza di Ben Lhassine Kone. Centrocampo con Bruccini e Sciaudone, che verranno supportati da due laterali che potrebbero essere Corsi e Bittante con Legittimo che potrebbe agire a sinistra; davanti al portiere Falcone, arrivato dalla Sampdoria, ci saranno Idda, Schiavi e Tiritiello. Tedino potrebbe affrontare la partita del San Vito con il 4-2-3-1: Paroni resta il portiere titolare con Pellizzer e Fabrizio Poli centrali, ma è arrivato Nagy che potrebbe eventualmente agire a destra lsciando a Filippo Costa o Pavic la corsia mancina. Brescianini in mezzo al campo con Koutsoupias che si gioca il posto con Andrea Paolucci, ci sono anche Crimi e Cardoselli che potrebbero essere titolari; Schenetti invece può giocare sulla trequarti ed è in competizione con Nizzetto, Giuseppe De Luca favorito come prima punta e allora Brunori può giocare come esterno tattico, completando il reparto con Currarino.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Cosenza Entella sono a disposizione le quote che ha fornito l’agenzia Snai: favorita la squadra di casa, il segno 1 che identifica la vittoria dei lupi vi permetterebbe di guadagnare una cifra che ammonta a 2,25 volte la puntata. Il pareggio ha un valore pari a 3,05 volte quanto giocato con questo bookmaker, con il segno 2 per l’affermazione dei biancazzurri la vostra vincita sarebbe corrispondente a 3,35 volte quanto avrete messo sul piatto.



