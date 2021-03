DIRETTA/ Cosenza Frosinone streaming video DAZN: una storia “antica”

DIRETTA COSENZA FROSINONE: TESTA A TESTA

Per parlare della diretta di Cosenza Frosinone e dei suoi precedenti bisogna tornare agli anni Settanta, precisamente all’ottobre 1971: una vittoria interna dei ciociari (risultato 2-1) rappresenta il primo incrocio di sempre, per un quadro generale che oggi ci racconta di 11 partite con 5 affermazioni del Frosinone a fronte di 2 vittorie del Cosenza, dunque con 4 pareggi. Va detto che dopo il 1988, quando le due squadre erano in Serie C e si erano sfidate solo in questo contesto, sono passati 31 anni prima di tornare a vivere questa rivalità, naturalmente nel campionato cadetto. Da quel momento ha regnato l’equilibrio, e in maniera curiosa dopo il pareggio del settembre 2019 la vittoria per parte è arrivata in trasferta, e sempre per 2-0. Il Frosinone dunque ha espugnato il San Vito nel febbraio di un anno fa, trovando i gol di Federico Dionisi e Andrija Novakovich; per trovare l’ultima vittoria casalinga del Cosenza dobbiamo tornare all’aprile 1988 (2-0) che è anche l’unico successo interno dei lupi. Ricordiamo invece che lo scorso novembre i calabresi sono riusciti a passare al Benito Stirpe con una doppietta di Mirko Carretta, a segno nel secondo tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA COSENZA FROSINONE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Frosinone non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA COSENZA FROSINONE: NESTA NON È ANCORA FUORI PERICOLO!

Cosenza Frosinone, in diretta sabato 6 marzo 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie B. Obiettivo continuità per due formazioni che anche dopo l’ultimo turno infrasettimanale si trovano in affanno nella rincorsa ai rispettivi obiettivi. Vale per il Frosinone a -4 dalla zona play off e ora decimo, superato anche dal Pisa. L’ultimo 2-2 interno contro il Monza nel pieno della lotta per la Serie A ha dato dimostrazione che la squadra è ancora viva e soprattutto ha probabilmente dato tempo a Nesta, che aveva visto vacillare la sua panchina. Nonostante questo i gialloazzurri non hanno ancora trovato la svolta e ora dovranno fare attenzione a un Cosenza più che mai affamato di punti. I silani infatti hanno perso in casa del Brescia martedì scorso una sfida cruciale nella corsa salvezza ed ora devono fare attenzione, in zona play out a +4 da Ascoli e Pescara e a -3 dalla Cremonese e la salvezza diretta. Con 4 successi e 14 pari i calabresi sono ancora la squadra che ha vinto meno e pareggiato di più in campionato, senza un cambio di passo sarà difficile affrancarsi dalla zona calda della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA FROSINONE

Le probabili formazioni della sfida tra Cosenza e Frosinone presso lo stadio San Vito-Marulla. I padroni di casa allenati da Andrea Occhiuzzi scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Falcone; Corsi, Idda, Tiritiello, Legittimo; Sciaudone, Petrucci, Crecco; Tremolada; Trotta, Gliozzi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alessandro Nesta con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Bardi; Szyminski, Ariaudo, Capuano; Salvi, Boloca, Maiello, Gori, Zampano; Novakovich, Iemmello.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Cosenza e Frosinone, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.00 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.80 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.70 volte la posta scommessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA