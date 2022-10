Diretta/ Cosenza Frosinone streaming video tv: ciociari in vetta (Serie B)

DIRETTA COSENZA FROSINONE: GLI OSPITI VOGLIONO CONTINUARE LA CORSA

Cosenza Frosinone, in diretta sabato 29 ottobre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una sfida valida per la 11^ giornata del campionato di Serie A. Ciociari in vetta per un appuntamento che rappresenta però una verifica fondamentale: in trasferta infatti il Frosinone non è riuscito finora a mantenere lo stesso rendimento interno, anche se dopo 3 sconfitte consecutive fuori casa nell’ultima trasferta è arrivato un importante successo in casa del Venezia.

Diretta/ Inter Frosinone Primavera, streaming video tv: crocevia decisivo

Il Cosenza dalla sua sta attraversando il primo momento davvero difficile della stagione con i silani reduci da 3 sconfitte consecutive subite contro Reggina, Genoa e Spal. Il 16 ottobre 2021 è terminato in parità, col punteggio di 1-1, l’ultimo precedente in Calabria tra le due squadre. Al 6 marzo 2021 con un 1-2 risale l’ultimo successo ciociaro in casa rossoblu, il Cosenza non batte il Frosinone in casa in occasione del 2-0 della stagione 1987/88 con gol di Padovano e Lucchetti.

Diretta/ Frosinone Empoli Primavera (risultato finale 1-1): pareggio immeritato!

COSENZA FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cosenza Frosinone sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cosenza Frosinone in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Diretta/ Frosinone Bari (risultato finale 1-0): la decide Borrelli

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Frosinone, match che andrà in scena allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. Per il Cosenza, Davide Dionigi schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Matosevic; Rispoli, Rigione, Venturi, Panico; Voca, Brescianini; Brignola, Vallocchia, D’Urso; Larrivey. Risponderà il Frosinone allenato da Fabio Grosso con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Turati; Sampirisi, Lucioni, Szyminski, Cotali; Mazzitelli, Koné; Ciervo, Garritano, Caso; Moro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cosenza Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Cosenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.

© RIPRODUZIONE RISERVATA