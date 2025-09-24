Diretta Cosenza Giugliano streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

COSENZA GIUGLIANO (RISULTATO LIVE 0-0): RUSSO SUPER

La partita si accende con una sola azione di Mazzocchi che riesce a trovare un pallone molto importante da Kouan in area di rigore. Il suo tiro è d’istinto e con la punta del piede ma tutto viene fermato da una grande parata a mano aperta di Russo che salva il Giugliano.

Al 25′ arriva il primo cartellino giallo del match ed è incassato da Zammarini del Giugliano che entra in ritardo a centrocampo. La partita è ancora in mano al Cosenza ma mancano delle occasioni concrete e il Giugliano resiste. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA COSENZA GIUGLIANO (RISULTATO LIVE 0-0): NON SI SBLOCCA IL RISULTATO

La diretta Cosenza Giugliano continua con i padroni di casa in gestione del ritmo di gioco e alla ricerca del gol per sbloccare un inizio partita che li sta favorendo. Gli ospiti sono in difficoltà e stanno provando ad uscire su D’Agostino ma con poca precisione e tanti errori dati dalla pressione del Cosenza.

Il ritmo si è abbassato in questa fase di gioco con il Giugliano che ha abbassato ulteriormente il suo baricentro mettendo in difficoltà il Cosenza. (Agg. di Andrea Marino)

COSENZA GIUGLIANO (RISULTATO LIVE 0-0): ROSSOBLU PIÙ DECISI

Inizia la partita con circa cinque minuti di ritardo rispetto agli altri campi e il primo pallone lo giocano i padroni di casa che non riescono a superare la linea difensiva del Giugliano. Al terzo minuto è già ottima l’occasione per il Cosenza con Mazzocchi che arriva ad un passo dal pallone e viene anticipato dall’uscita precisa di Russo.

Al quinto minuto è interessante un’occasione per il Cosenza che trova lo spazio centralmente per un contropiede ma, una volta arrivato sulla trequarti, Florenzi calcia male e manda alto sopra la traversa. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA COSENZA GIUGLIANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Cosenza Giugliano? Cerchiamo di capire in base ai numeri quali saranno i trend che andranno a decidere questo match e quali invece non saranno in grado di rendere la vita difficile agli avversari. Per farlo ovviamente ci affideremo alle statistiche. Il Cosenza si distingue per equilibrio: possesso medio al 52%, 13 tiri totali a partita e un xG che si aggira sull’1,5. Ha una difesa discreta, con 1,1 gol subiti di media, e percorre oltre 107 km a gara, confermando un buon ritmo.

Il Giugliano è squadra coraggiosa ma discontinua: 45% di possesso, circa 10 tiri a partita con solo 3 nello specchio e 1,2 gol segnati di media. Concede però tanto: 1,7 gol incassati a incontro e oltre 5 corner concessi, soffrendo soprattutto quando viene schiacciato nella propria metà campo. Sfida tra la regolarità calabrese e l’imprevedibilità campana. Molto interessanti queste statistiche non c’è che dire, adesso passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Cosenza Giugliano, il fischio di inizio sta per cominciare, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE COSENZA GIUGLIANO

Seguire la diretta Cosenza Giugliano in tv è possibile su Sky Sport per tutti gli abbonati; l’opzione della diretta streaming video su Now Tv sarà allo stesso modo aperta ai clienti.

COSENZA GIUGLIANO: SERVONO PUNTI!

La diretta Cosenza Giugliano va in scena alle ore 18:30 di mercoledì 24 settembre: il primo turno infrasettimanale nella stagione della Serie C 2025-2026 corrisponde alla sesta giornata, e qui per il girone C abbiamo una partita che, almeno sulla carta, pende abbastanza con decisione dalla parte dei lupi.

Ha iniziato abbastanza bene il Cosenza che, con lo status di retrocesso, vuole ovviamente tornare subito al piano di sopra: sabato scorso ha pareggiato a Caserta e ha così esteso a quattro la serie di partite senza sconfitte, l’unico ko è quello interno contro la dominante Salernitana, ma è anche vero che i punti sono 6.

Il Giugliano ne ha solo uno in meno: anche i campani hanno perso a domicilio contro la capolista, tra l’altro domenica scorsa, ed erano già caduti in casa contro il Potenza all’esordio, nel mezzo però hanno infilato anche la vittoria contro il Foggia con due pareggi.

Stiamo allora parlando di una partita comunque delicata, nella diretta Cosenza Giugliano sarà importante raccogliere punti e adesso noi vedremo come andranno le cose al San Vito, nel frattempo possiamo certamente fare una valutazione sulle scelte che i due allenatori opereranno.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA GIUGLIANO

Sarà un 4-3-3 quello di Antonio Buscè nella diretta Cosenza Giugliano, con Vettorel protetto da una difesa che prevede i centrali Dametto e Caporale e gli esterni Cimino e Tommaso D’Orazio; a centrocampo può cambiare qualcosa rispetto a sabato, ad esempio Ragone può andare a impostare la manovra completando un reparto che non dovrebbe prescindere dalle mezzali Kouan e Garritano; nel tridente avanzato invece ecco la candidatura di Cannavò a sinistra – Aldo Florenzi potrebbe scalare a destra – e Arioli o Achour come centravanti, anche se Simone Mazzocchi rimane favorito.

Stesso modulo per Mirko Cudini, nel suo Giugliano il riferimento rimane Nepi già autore di 4 gol e con lui nel tridente possono giocare Borello e Njambé, a centrocampo invece Zammarini imposta la manovra e Forciniti e Lorenzo Peluso sono alternative a Prezioso e D’Agostino che partono comunque favoriti per agire sugli interni; abbiamo poi una difesa nella quale D’Avino e La Vardera operano in qualità di terzini, con una coppia centrale formata da Laezza e Caldore che si piazza davanti al portiere Alessandro Russo.

PRONOSTICO E QUOTE COSENZA GIUGLIANO

La diretta Cosenza Giugliano è analizzabile anche con le quote che sono state fornite dalla Snai, secondo le quali i lupi sono ampiamente favoriti: abbiamo infatti il segno 1 per la loro vittoria che porta in dote un valore corrispondente a 1,55 volte la giocata, contro il segno 2 per il successo degli ospiti che vi farebbe guadagnare 5,25 volte l’importo che avrete messo sul tavolo; con il segno X a regolare il pareggio la vostra vincita ammonterebbe infine a 3,75 volte la somma investita.