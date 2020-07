Diretta Cosenza Juve Stabia/ Streaming video DAZN: scontro play out (Serie B)

Cosenza Juve Stabia, in diretta dallo stadio San Vito-Marulla della città calabrese, ci attende alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 31 luglio 2020, per l’ultima giornata del campionato di Serie B. Silani capaci di compiere nel penultimo turno di lunedì scorso quella che è stata probabilmente la loro più bella impresa stagionale, un 1-5 a domicilio rifilato al quotato Empoli che ora rischia l’esclusione dai play off. I calabresi si sono ora rimessi in pole position per giocarsi la salvezza quantomeno ai play out, ma il calendario è beffardo e offre una sorta di spareggio. La Juve Stabia infatti per riagganciare il treno dei play out, dopo le ultime sconfitte contro Venezia e Cremonese, dovrà per forza passare in trasferta, per non veder sfumare i sacrifici di un anno intero. Le Vespe prima del lockdown sembravano lanciate verso la salvezza, ma hanno inanellato una serie di risultati negativi al contrario dell’inarrendevole Cosenza, che invece si è risollevato dalla retrocessione diretta che pareva ormai molto vicina.

La diretta tv di Cosenza Juve Stabia non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Le probabili formazioni della sfida tra Cosenza e Juve Stabia, valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie B allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. Il Cosenza allenato da Occhiuzzi sarà schierato con un 3-5-2 come modulo di partenza e questa formazione titolare: Saracco; Capela, Idda, Legittimo; Casasola, Bruccini, Sciaudone, D’Orazio; Baez; Rivière, Carretta. Risponderà la Juve Stabia guidata in panchina da Fabio Caserta con un 4-3-3 e questa formazione schierata dal primo minuto: Provedel; Fazio, Allievi, Troest, Ricci; Mastalli, Calò, Mallamo; Canotto, Forte, Di Mariano.

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Cosenza Juve Stabia. Grande equilibrio nei pronostici dal momento che il segno 1 è quotato a 2,45, mentre poi si sale a quota 3,25 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna della Juve Stabia (segno 2) varrebbe 2,85 volte la posta in palio.



