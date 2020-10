Diretta/ Cosenza Lecce (Serie B) streaming video DAZN: insidia silana

DIRETTA COSENZA LECCE: SALENTINI A CACCIA DEI 3 PUNTI!

Cosenza Lecce, domenica 25 ottobre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio San Vito-Marulla sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B. La formazione silana si è confermata un osso particolarmente duro per tutti gli avversari: nel turno infrasettimanale 0-0 anche nel sentito derby contro la Reggina, con quattro pareggi in altrettante partite disputate il Cosenza resta a metà classifica, imbattuto ma ancora a caccia della sua prima vittoria in questo nuovo campionato. I ragazzi di Occhiuzzi proveranno a rompere l’argine contro un Lecce in difficoltà nelle ultime partite. Dopo la pesante sconfitta di Brescia i salentini hanno cercato rilancio contro la Cremonese, ma hanno vissuto un altro primo tempo da incubo, chiudendo al 45′ in svantaggio di due gol contro i grigiorossi. Nella ripresa però i salentini hanno tirato fuori l’orgoglio, strappando il pari con le reti di Dermaku e Coda e salendo a quota 5 punti in classifica, per un avvio di torneo non all’altezza delle aspettative per una squadra che spera di lottare per l’immediato esordio in Serie A.

DIRETTA COSENZA LECCE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Cosenza Lecce: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA LECCE

Le probabili formazioni di Cosenza Lecce, sfida che andrà in scena presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Andrea Occhiuzzi con un 3-4-1-2: Falcone; Ingrosso; Corsi, Bruccini, Sciaudone, Bittante; Baez; Gliozzi, Carretta. Gli ospiti guidati in panchina da Eugenio Corini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Gabriel; Adjapong, Dermaku, Lucioni, Zuta; Majer, Tachtsidis, Henderson; Falco, Coda, Pettinari.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Cosenza Lecce secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa silani partono sfavoriti e infatti il segno 1 è quotato a 3,50, mentre poi si scende già a quota 3,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a 2,10 volte la posta in palio in caso di successo dei salentini per chi avrà puntato sul segno 2.



