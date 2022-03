Diretta Cosenza Lecce/ Streaming video tv: salentini reduci da due pareggi (Serie B)

DIRETTA COSENZA LECCE: PARTITA FACILE PER I PUGLIESI…

Cosenza Lecce, in diretta martedì 15 marzo alle ore 18:30 dallo stadio San Vito di Cosenza, è valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B. I lupi sono reduci dalla sconfitta subita in casa della Ternana, gara terminata con il punteggio di 2-0. Per la squadra di Pierpaolo Bisoli si è trattata della seconda gara persa consecutivamente, con il Cosenza che resta quindi in piena zona playout, occupando la diciassettesima posizione con 23 punti.

Il Lecce arriva alla partita contro il Cosenza, dopo il pareggio casalingo conseguito con il Brescia, con la gara che si è conclusa con il punteggio di 1-1. La compagine allenata da Marco Baroni non è riuscita a riscattare il pari del precedente turno, perdendo il primato in classifica. I salentini sono scivolati quindi in seconda posizione, alle spalle del Pisa che guida la graduatoria con 55 punti, uno in più rispetto ai giallorossi. Nella gara di andata disputata a novembre, il Lecce si è imposto sul Cosenza con un netto 3-1.

COSENZA LECCE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Cosenza Lecce sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI COSENZA LECCE

Vediamo le probabili formazioni della diretta Cosenza Lecce, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie B. L’allenatore dei calabresi, Pierpaolo Bisoli, dovrebbe optare per il modulo di partenza 3-5-2. Questa la probabile formazione titolare del Cosenza per la sfida con il Lecce: Vigorito; Hristov, Rigione, Vaisanen; Situm, Kongolo, Palmiero, Boultam, Sy; Laura, Larrivey.

Marco Baroni, allenatore del Lecce, dovrebbe rispondere disponendo i suoi uomini con un iniziale 4-2-3-1, con Coda a guidare l’attacco giallorosso. Ecco la probabile formazione titolare dei salentini, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta di Cosenza: Plizzari; Calabresi, Lucioni, Tuia, Barreca; Bjorkengren, Majer; Strefezza, Listkowski, Gargiulo; Coda.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Cosenza Lecce di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Non partono con i favori dei pronostici i padroni di casa, infatti il segno 1, abbinato alla vittoria del Cosenza, è quotato 4.75. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, viene proposto a 3.45. Il successo esterno del Lecce, con il segno 2, presentato con una quota di 1.75.



