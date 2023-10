Diretta/ Cosenza Lecco (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia, via! (Serie B, 7 ottobre 2023)

DIRETTA COSENZA LECCO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per iniziare la diretta della sfida tra Cosenza Lecco. Le due formazioni si schierano in classifica rispettivamente all’ottavo e ultimo posto. Manca sempre meno le due formazioni si ritroveranno interno del rettangolo di gioco verde per questa sfida. Padroni di casa che hanno iniziato molto bene il campionato con la vittoria da segnalare allo stadio Renzo Barbera di Palermo, grazie al super gol realizzato da Luigi Canotto. Per il Cosenza 11 gol e 9 subiti in questo campionato di serie B.

Ospiti che invece si ritrovano all’ultimo posto in classifica con tre partite meno giocate. Andamento da migliorare per il Lecco; soltanto un punto per la formazione lombarda conditi da 5 gol fatti e 10 subiti. L’unico punto collezionato dalla formazione ospite è stato nell’incontro contro il Modena con il risultato di 0-0. Pareggio a reti bianche ed un punto l’uno. L’approccio al nuovo campionato di serie B non sta favorendo i lombardi, che si ritrovano all’ultimo posto. In zona gol da segnalare l’apporto di Simone Mazzocchi, con 3 gol all’attivo: un inizio ottimo per l’ex Sudtirol. (Marco Genduso)

COSENZA LECCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Cosenza Lecco sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cosenza Lecco in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Cosenza Lecco sta per avvicinarsi con le due formazioni che questo pomeriggio si affrontano per la prima volta in assoluto all’interno di un rettangolo verde di gioco. Non potendo analizzare i precedenti tra queste due formazioni, vi proponiamo il confronto delle ultime tre sfide di ambedue le squadre. Cosenza che arriva al match con un grande momento di forma alle spalle. Per la formazione di Fabio Caserta sei punti nelle trasferte contro Pisa e Cosenza mentre è uscita senza nulla dal campo di casa contro la Cremonese.

Sfida interna che serve al Cosenza per tornare alla vittoria in casa, che manca dalla prima di campionato contro l’Ascoli con il risultato di 3-0. Ospiti che non stanno attraversando un buon momento da inizio campionato. Nelle ultime tre sfide sono arrivate due sconfitte contro Cittadella e Feralpisalò ed un pareggio in casa del Modena. La panchina dopo solamente 5 sfide è già a rischio, alla luce anche del l’unico punto conquistato. (Marco Genduso)

LUPI IN ESTASI

La diretta Cosenza Lecco, in programma sabato 7 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Gigi Marulla” di Cosenza, sarà un match valido per la nona giornata del campionato italiano di Serie B. In palio punti salvezza anche se i calabresi, al momento, occupano un posto play-off a quota undici. La vittoria ottenuta in modo rocambolesco a Pisa, infatti, ha permesso ai rosso-blu di balzare nei piani alti della graduatoria. Viceversa il Lecco, dopo cinque partite disputate, è ultimo con un solo punto ottenuto.

COSENZA LECCO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Cosenza Lecco, sfida in programma sabato 7 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Gigi Marulla” di Cosenza. Tra i padroni di casa mister Fabio Caserta si affiderà al rodato 4-2-3-1 con Marras, Voca e Mazzocchi alle spalle dell’unica punta Tutino. Saranno D’Orazio e Rispoli i terzini. In casa lombarda, invece, Novakovich e Buso saranno i terminali offensivi del 3-5-2 proposto da mister Luciano Foschi. Sulle corsie laterali probabile l’impiego di Lepore e Guglielmotti.

COSENZA LECCO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Cosenza Lecco danno per favorita la squadra di mister Viali con il segno 1 proposto a 1.75. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei bianco-azzurri è dato a 4.75 mentre il pareggio si gioca a 3.65.

