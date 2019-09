Diretta Cosenza Livorno/ Streaming video DAZN: incrocio delicato (Serie B)

Cosenza Livorno, in diretta dallo stadio San Vito, si gioca alle ore 21:00 di martedì 24 settembre: siamo nella quinta giornata del campionato di Serie B 2019-2020, primo turno infrasettimanale della stagione. Le due squadre, attualmente nelle zone più paludose della bassa classifica, sono separate da soli due punti; il Cosenza di Piero Braglia è reduce dalla sconfitta beffa al Vigorito di Benevento di sabato scorso che ha portate le streghe al comando della classifica mentre il Livorno, dopo un inizio shock culminato con tre sconfitte consecutive, ha segnato la prima vittoria casalinga sull’ottimo Pordenone. Pur esprimendo una discreta qualità di gioco il Cosenza sta ripetendo la partenza ad handicap già effettuata nella scorsa stagione sportiva e complice una difficile sessione di mercato culminata con cessioni eccellenti ed acquisti ancora da verificare stagna pericolosamente al penultimo posto della graduatoria confermando anche per quest’anno l’ambizione del mantenimento della categoria. Anche per la squadra amaranto, nonostante un mercato col botto culminato con gli acquisti di Viviano e Brignola, l’inizio difficile delle prime giornate ha ridimensionato considerevolmente le ambizioni di classifica che appare decisamente deficitaria.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Livorno non sarà trasmessa sui canali della televisione tradizionale: questa partita infatti, come le altre di Serie B, sarà infatti un’esclusiva della piattaforma DAZN e si potrà dunque seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone con il servizio di diretta streaming video. Da qualche giorno inoltre gli abbonati Sky – in maniera gratuita per chi abbia sottoscritto l’abbonamento da almeno tre anni – avranno a disposizione il canale DAZN1 (numero 209 del decoder) per avere accesso alla programmazione del portale.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA LIVORNO

Le formazioni in campo il prossimo martedì non presenteranno cambiamenti eclatanti rispetto all’ultimo incontro disputato.

Il Cosenza che recupera mister Braglia in panchina dopo aver scontato i due turni di squalifica si affiderà alla qualità di Baez in avanti e alle magie di Bruccini a centrocampo con un classico schieramento tattico improntato sul 4-3-3 ( Probabile formazione Perina Corsi Idda Monaco Legittimo Bruccini Pierini Kanoutè Riviere Baez) mentre appare probabile l’ingresso di Sciaudone nel corso dell’incontro. Il Livorno scenderà in campo probabilmente con il consueto schieramento tattico 4-2-3-1 che mister Breda ha lungamente provato in allenamento. La probabile formazione potrebbe prevedere dal primo minuto il rientro di Raicevic e vedrà sicuramente la conferma di Marras dopo l’ottima prestazione di sabato scorso (Probabile formazione Zima Bogdan Di gennaro Boben Morganella Agazzi Luci Porcino Marras Raicevic e Marsura).

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote attualmente disponibili per Cosenza Livorno regalano un piccolo favore del pronostico alla vittoria casalinga dei lupi (2.45 quota SNAI e 1.85 BWIN), il pareggio viene quotato a 3.40 (BWIN 365) mentre la vittoria esterna del Livorno viene data a 4.50 da SNAI e 4.33 da BWIN. Le ultime dichiarazioni in casa Cosenza ( conferenza del vice di Braglia signor Occhiuzzi ) restituiscono un’immagine giustamente avvilita della squadra calabrese a causa degli episodi maturati nell’ultima giornata di gioco mentre le parole di mister Breda restituiscono una ventata di ottimismo rinnovato e di fiducia grazie all’ultima ottima prestazione.



