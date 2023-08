DIRETTA COSENZA MODENA/ Video streaming tv: l’anno scorso un a vittoria a testa (Serie B, 29 agosto 2023)

DIRETTA COSENZA MODENA: I TESTA A TESTA

Mentre attendiamo l’inizio della diretta di Cosenza Modena, facciamo un tuffo nella storia di questa partita di Serie B. Nove degli ultimi dieci precedenti sono stati disputati proprio nel campionato cadetto, con l’unica aggiunta di una partita di Coppa Italia. Dobbiamo però osservare che in realtà solamente due partite sono davvero recenti e facciamo riferimento ovviamente ai due incontri dello scorso campionato di Serie B 2022-2023, terminate con altrettante vittorie casalinghe.

Era stato 2-1 calabrese a Cosenza domenica 21 agosto 2022 all’andata e 2-0 emiliano a Modena nel match di ritorno, disputato invece sabato 21 gennaio scorso. Le altre otto partite furono giocate tutte fra il 1992 e il 2002 (compresa la sfida di Coppa Italia) e portano il bilancio a un perfetto equilibrio grazie a quattro vittorie per parte più due pareggi – da notare che i successi calabresi sono arrivati tutti in casa, quindi il fattore campo potrebbe avere notevole incidenza anche stasera. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA COSENZA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Modena, come tutte le altre partite del campionato di Serie B, sarà trasmessa sulla televisione satellitare: gli abbonati al pacchetto Calcio potranno dunque assistere al match della terza giornata anche con il servizio di diretta streaming video, garantito senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che tutte le gare del torneo cadetto sono fornite anche da DAZN: anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma, che sarà poi attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

COSENZA MODENA: SFIDA APERTA

Cosenza Modena è in diretta dallo Stadio Comunale San Vito “Gigi Marulla” di Cosenza, alle ore 20:30 di martedì 29 agosto: è già tempo di turno infrasettimanale nel campionato di Serie B 2023-2024, siamo alla terza giornata e quella di stasera sarà già una sfida per testare le potenzialità di classifica di due squadre giovani e ambiziose.

Il Cosenza di mister Caserta ha raccolto quattro punti nelle prime due uscite. All’esordio è arrivata la netta vittoria per 3-0 ai danni dell’Ascoli, mentre nell’ultimo turno è arrivato il pareggio per 1-1 sul campo del Venezia. Il Modena ha invece giocato sin qui solo una partita e Bianco può sorridere: vittoria per 1-0 contro l’Ascoli.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA MODENA

Qualche ballottaggio da valutare per Caserta e Bianco, andiamo ad analizzare le probabili formazioni della diretta Cosenza Modena. Partiamo dai padroni di casa, confermato l’undici che ha raccolto un punto a Venezia, il modulo è il 4-2-3-1: Micai, Rispoli, Meroni, Venturi, D’Orazio, Zuccon, Calo, D’Urso, Voca, Mazzocchi, Tutino. Passiamo adesso ai canarini, schierati con il 4-3-1-2: Gagno, Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Cotali, Magnino, Gerli, Palumbo, Tremolada, Bonfanti, Manconi.

QUOTE E PRONOSTICO

C’è grande equilibrio nelle quote per le scommesse della diretta Cosenza Modena. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria del Cosenza è a 2,45, il pareggio è a 3,15, mentre il successo del Modena è a 2,95. Non ci sarà una pioggia di reti secondo gli esperti di scommesse: Under 2,5 a 1,62 e Over 2,5 a 2,15. Grande equilibrio anche tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,85 e 1,87.

