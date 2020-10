Diretta/ Cosenza Monopoli (Coppa Italia) streaming video tv: altro pareggio?

DIRETTA COSENZA MONOPOLI: PADRONI DI CASA FAVORITI PER LA PRIMA VITTORIA

Cosenza Monopoli, diretta dal signor Marotta di Sapri, mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per il terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Scontro tra outsider che vivrebbero sicuramente come un traguardo di grande prestigio l’accesso al quarto turno di Coppa Italia, i silani hanno avviato un cammino particolare con cinque pareggi consecutivi in altrettante sfide fin qui disputate nel torneo cadetto. 1-1 anche contro il Lecce nell’ultima sfida di domenica scorsa. Grande solidità anche se finora ai calabresi è mancato un guizzo utile per ottenere la prima vittoria. Il Monopoli di Beppe Scienza è arrivato al terzo turno grazie a una vittoria a tavolino, per la posizione irregolare di un tesserato della Reggiana nel secondo turno. In campionato i Gabbiani sono in ripresa, dopo il pari nel sempre sentito derby col Bari c’è stata la vittoria di Cava de’ Tirreni con un gol decisivo messo a segno da Giorno.

DIRETTA COSENZA MONOPOLI IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Monopoli non sarà trasmessa da nessun canale televisivo in chiaro o satellitare, neanche da parte della Rai, che detiene i diritti televisivi della Coppa Italia. Ci sarà comunque la possibilità di seguire aggiornamenti in tempo reale dai profili social dei due club, su piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA MONOPOLI

Le probabili formazioni di Cosenza Monopoli, sfida che andrà in scena presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Andrea Occhiuzzi con un 3-4-1-2: Falcone, Ingrosso, Idda, Legittimo; Corsi, Bruccini, Sciaudone, Bittante; Baez; Gliozzi, Carretta. Gli ospiti guidati in panchina da Beppe Scienza schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Bisogno; Tazza, Marzupio, De Franco, Semeraro; Esposito, Migliorini, Cuccurullo; Nunziante, De Paoli, Vivacqua.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Coppa Italia tra Cosenza e Monopoli queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.60, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.70 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 5.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA