DIRETTA COSENZA PALERMO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Prima di immergerci nella diretta di Cosenza Palermo, facciamo un passo indietro per cercare insieme di capire che tipo di match aspettarsi in termini di trend. Il Palermo ha una media gol leggermente superiore al Cosenza, segnando 1.12 reti a partita contro le 0.88 dei calabresi. In difesa, invece, il Cosenza subisce più gol, con una media di 1.27 a partita rispetto agli 1.04 del Palermo. La percentuale di vittorie vede avanti i rosanero, che hanno conquistato il 30.77% dei successi contro il 19.23% del Cosenza.

Le due squadre hanno una tendenza simile a partite con più di 1.5 gol, con il Palermo al 65.38% e il Cosenza al 61.54%, mentre la differenza aumenta leggermente nel dato relativo all’over 2.5, con i siciliani al 38.46% e i calabresi al 34.62%. Anche la statistica dei match in cui entrambe le squadre vanno a segno è equilibrata, con il Cosenza al 53.85% e il Palermo al 50%. Un dato interessante è quello. Detto questo, passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Cosenza Palermo, il fischio di inizio è ormai vicino. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA COSENZA PALERMO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Avrai modo di seguire dal primo minuto fino al triplice fischio arbitrale la diretta Cosenza Palermo solo se sei iscritto a DAZN. Le immagini dal vivo dal San Vito saranno a disposizione di tutti gli abbonati che vorranno vedere la partita in streaming a pagamento.

DIRETTA COSENZA PALERMO, I ROSSOBLU SONO ANCORA ULTIMI

In campo domenica 23 febbraio 2025 alle ore 15:00 per la diretta Cosenza Palermo. Presso lo Stadio San Vito-Gigi Marulla i Lupi ricercano un successo per accorciare le distanze in classifica e rialzarsi dall’ultimo posto ora occupato con soli ventuno punti, dovuti anche alla penalizzazione inflitta dalla Federazione. La netta sconfitta rimediata nel turno precedente in casa della Juve Stabia porta i rossoblu a voler ancor di più riscattarsi tra le mura amiche in questo appuntamento della ventisettesima giornata. Tuttavia davanti al Cosenza c’è un avversario che non ha intenzione di concedere sconti.

I rosanero inseguono infatti la zona playoff essendo adesso in nona posizione solitaria con trentadue punti, a sole due lunghezze dalla coppia composta da Bari e Cosenza, a trentaquattro punti, che sta giusto davanti a loro. I due recenti pareggi consecutivi ottenuti con lo Spezia e soprattutto col Mantova hanno lasciato un sorriso a metà sulla bocca dei siciliani che puntano invece ad arrivare il più in alto possibile in graduatoria e giocarsi le proprie chances di promozione dopo il termine della stagione regolare.

COSENZA PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’indisponibilità di Florenzi, Cruz e Zilli porta il tecnico di casa a virare ancora verso il 3-5-2 con Micai, Hristov, Dalle Mura, Caporale, Ricciardi, Kouan, Gargiulo, Kourfalidis, D’Orazio, Fumagalli ed Artistico dall’inizio nelle probabili formazioni della diretta Cosenza Palermo. Pure mister Dionisi non può contare su diversi uomini sia per infortunio, e quindi Gomis, Di Bartolo, Nikolaou, Di Mariano ed Henry, sia per squalifica, Diakité e Ceccaroni, e ci aspettiamo quindi l’utilizzo del modulo 3-4-2-1 con Audero, Baniya, Blin, Magnani, Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Lund, Segre, Brunori e Pohjanpalo.

PRONOSTICO COSENZA PALERMO, LE QUOTE

I rosanero dovranno lottare con i rossoblu se vorranno confermare il pronostico emerso dalle quote dei bookmakers per la diretta Cosenza Palermo. I siciliani sono infatti gli ovvi favoriti per il successo con il 2 pagato a 2.45 ma i calabresi non semrbano poi così spacciati analizzando l’1 quotato a 3.00. La stessa stima è stata poi eseguita pure per il pareggio, con i rossoblu che hanno quindi le stesse chances di vincere rispetto a quelle di aggiudicarsi un punto con l’x indicato sempre a 3.00.