Diretta/ Cosenza Parma video streaming tv: emergenza punti per i calabresi (Serie B, 16 dicembre 2023)

DIRETTA COSENZA PARMA, CROCIATI IN TRASFERTA

La diretta Cosenza Parma, in programma sabato 16 dicembre alle ore 16:15, racconta della 17esima giornata di Serie B. I rossoblu devono quanto prima rialzare la china se non vogliono rivivere per il terzo anno di fila l’incubo dei playout. Il Cosenza, capace di salvarsi proprio nell’ultimo atto per ben due stagioni consecutive, aveva iniziato bene quest’anno il campionato tant’è che vantano il dodicesimo posto. Il problema sono le ultime uscite che hanno visto i rossoblu perdere contro Catanzaro, Ternana e Cittadella segnando solo un gol.

Il Parma sta vivendo un periodo di lieve flessione. Sebbene sia arrivata la vittoria due turni fa contro lo Spezia, gli emiliani avevano una striscia aperta di quattro vittorie consecutive tra fine ottobre e inizio novembre mentre ora si ritrovano a contare una sconfitta e due pareggi nelle ultime quattro di campionato più l’eliminazione ai calci di rigore in Coppa Italia con la Fiorentina nonostante si trovasse in vantaggio per 2-0 al 23esimo minuto del primo tempo.

DIRETTA COSENZA PARMA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Cosenza Parma sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Cosenza Parma sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

DIRETTA COSENZA PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Parma vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. Indosserà i guantoni Micai mentre qualche metro più avanti ci saranno a difendere Venturi, Meroni e Sgarbi. Giocheranno larghi Rispoli e Martino con Florenzi, Voca e Zuccona centrocampo. Tandem offensivo Tutino-Forte per Caserta.

Il Parma opterà invece per un 4-2-3-1). In porta Chichizola, difesa a quattro con Ansaldi, Delprato, Balogh e Di Chiara a completare il reparto. Estévez-Hernani saranno i due giocatori incaricati in mediana. Man, Bernabé e Benedyczak daranno manforte a Bonny.

DIRETTA COSENZA PARMA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cosenza Parma danno favorita la squadra ospite a 1.91. Secondo bet365, l’1 fisso è dato a quattro volte la posta in palio mentre il pareggio a 3.50.

Il Gol è offerto a 1.80 mentre il No Gol a 1.95, leggermente più alto. Chiudiamo con Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.03 e 1.83.

