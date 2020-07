Diretta Cosenza Perugia/ Streaming video Rai: silani in grande difficoltà (Serie B)

Cosenza Perugia, diretta dall’arbitro Ghersini, lunedì 13 luglio 2020 alle ore 18.45 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una delle sfide in programma nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. Silani ormai con l’acqua alla gola, penultimi in classifica dopo l’ultima goleada incassata contro lo Spezia e a 6 punti di distanza dalla possibilità di disputare i play off. L’avversario di turno è scomodo perché il Perugia non può certo permettersi di lasciare punti per strada. Gli umbri hanno dimostrato grande carattere venerdì scorso andando a rimontare due gol sul campo del Pescara, ma la zona play out è a 2 sole lunghezze di distanza e i Grifoni devono lottare per garantirsi la tranquillità, in un campionato comunque deludente considerando che nelle ambizioni di inizio stagione c’erano nel mirino i play off. Le ultime due sconfitte consecutive subite contro Ascoli e Spezia hanno gelato le speranze del Cosenza, che si era rilanciato iniziando dopo il lockdown con 7 punti in 3 partite, ma la classifica dei calabresi appare ora gravemente compromessa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Perugia sarà disponibile innanzitutto su Rai Sport, essendo questa la partita selezionata per essere trasmessa in chiaro oggi in Serie B, ma anche sul canale DAZN 1, il numero 209 della piattaforma Sky per gli abbonati che abbiano attivato questa possibilità. Raddoppia dunque anche la diretta streaming video, gratuita per tutti tramite sito oppure applicazione di Rai Play o riservata a tutti gli abbonati DAZN, per il secondo anno consecutivo casa della Serie B, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA PERUGIA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo nel match tra Cosenza e Perugia, in programma lunedì 13 luglio 2020 alle ore 18.45 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. I calabresi padroni di casa, guidati in panchina da mister Occhiuzzi, dovrebbero scegliere un 3-4-3 come modulo di partenza e questo undici titolare schierato in campo: Perina; Idda, Schiavi, Legittimo; Casasola, Bruccini, Broh, Bittante; Carretta, Riviere, Baez. Il Perugia allenato da Serse Cosmi dovrebbe rispondere schierato dal 1′ con un 3-5-2: Fulignati; Rossi, Rajkovic, Falasco; Mazzocchi, Kouan, Carraro, Nicolussi Caviglia, Di Chiara; Iemmello, Buonaiuto.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Cosenza Perugia. Il favore sembra essere per i padroni di casa, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del Perugia (segno 2) varrebbe 3,85 volte la posta in palio.



