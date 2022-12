Diretta Cosenza Perugia/ Streaming video tv: è scontro salvezza (Serie B)

DIRETTA COSENZA PERUGIA: PARTITA EQUILIBRATA!

La diretta di Cosenza Perugia andrà in scena domenica 4 dicembre a partire dalle ore 15.00 allo Stadio San Vito. La partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B rappresenta un vero e proprio scontro per la salvezza. I Grifoni infatti sono il fanalino di coda della classifica con soltanto 11 punti, mentre i Lupi sono in zona play-out a quota 15. Entrambe hanno bisogno di un risultato utile per evitare di piombare ancora più giù.

Nonostante la classifica non sia ottimale per le due squadre, entrambe arrivano da una serie positiva: non perdono da due turni. In occasione della scorsa giornata, il Cosenza ha ottenuto un pari contro il Cittadella, mentre il Perugia ha battuto a sorpresa il Genoa. L’obiettivo è quello di trovare continuità e per farlo, questa volta, si troveranno di fronte ad un avversario alla pari. La sfida si preannuncia dunque equilibrata ed avvincente.

COSENZA PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cosenza Perugia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cosenza Perugia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Cosenza Perugia in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA PERUGIA

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Perugia rivelano che ci saranno alcuni forfait per problemi fisici. I Lupi dovranno fare a meno di Martino e Meroni, che si sono infortunati nel corso della scorsa sfida e che non si sono allenati in settimana. Il tecnico dei padroni di casa, William Viali, opterà dunque per un 4-3-2-1 così strutturato: Marson; Gozzi, Vaisanen, Rigione, Rispoli; Brescianini, Calo, Voca; D’Urso, Merola; Larrivey.

I Grifoni invece non avranno a disposizione Struna. Inoltre, sono da valutare le condizioni di Olivieri e Melchiorri, oltre che Rosi. Il 3-4-1-2 del tecnico Fabrizio Castori dovrebbe dunque essere così rimaneggiato: Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Bartolomei, Santoro, Paz; Kouan; Di Carmine, Strizzolo.

QUOTE COSENZA PERUGIA

Le quote della diretta Cosenza Perugia, offerte dall’agenzia di scommesse Bet365, sono molto equilibrate: cosa accadrà nello scontro salvezza del campionato di Serie B? La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 2.87. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è fissato invece a 2.45. Il pareggio, con il segno X, si trova infine a 3.10.

