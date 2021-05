Diretta/ Cosenza Pescara (Serie B) streaming video DAZN: con l’acqua alla gola

DIRETTA COSENZA PESCARA: RISULTATO IN EQUILIBRIO

Cosenza Pescara, in diretta sabato 1 maggio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Squadre con l’acqua alla gola dopo gli ultimi risultati, per il Pescara in particolare la mancata vittoria contro l’Entella nel recupero di martedì scorso pesa come un macigno: la zona play out è comunque lontana 3 punti per gli abruzzesi che però dovranno per forza di cose battere il Cosenza, altrimenti si ritroverebbero tagliati fuori con 3 sole partite da giocare.

Lo stesso però vale per la formazione silana, sempre più in difficoltà negli ultimi match: quella sul campo del Pisa è stata per i calabresi la terza sconfitta consecutiva, l’Ascoli è lontano 5 punti e il Frosinone 8, per la salvezza diretta la situazione sembra compromessa ma anche per i play out bisognerà fare grande attenzione: la quartultima retrocede direttamente se il distacco dalla quintultima supera i 4 punti e attualmente il Cosenza è separato dall’Ascoli quintultimo di 5 lunghezze. Un monito anche per il Pescara che pur vincendo in casa dei silani dovrebbe poi ulteriormente ridurre le distanze rispetto ai marchigiani nelle ultime 3 giornate.

DIRETTA COSENZA PESCARA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Pescara non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA PESCARA

Le probabili formazioni della sfida tra Cosenza e Pescara presso lo stadio San Vito-Marulla. I padroni di casa allenati da Andrea Occhiuzzi scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Falcone, Tiritiello, Ingrosso, Legittimo; Gerbo, Petrucci, Sciaudone, Crecco; Tremolada, Carretta, Gliozzi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Gianluca Grassadonia con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Fiorillo, Drudi, Guth, Sorensen; Bellanova, Busellato, Dessena, Maistro, Masciangelo, Odgaard, Ceter.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Cosenza Pescara dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 2.65, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 3.00 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 2.85.



