DIRETTA/ Cosenza Pisa video streaming tv: i precedenti sono equilibrati (Serie B, 3 febbraio 2024)

Il testa a testa della diretta Cosenza Pisa sarà il 23esimo della storia. I rossoblu hanno vinto otto di questi precedenti mentre i nerazzurri solamente uno in meno. I pareggi totali sono stati sette tra cui il più recente datato 2022 quando finì 0-0 in terra toscana, senza gol e con un punto a testa.

L’ultima vittoria del Cosenza è quella del match d’andata di settembre 2023 quando i Lupi vinsero 2-1 in trasferta. I toscani invece hanno trionfato nel 2022 per 3-1: era la dodicesima giornata di Serie B 2022-2023 e a decidere il match furono Morutan con una doppietta e Masucci sul finire del primo tempo. Il Cosenza insegue quella che sarebbe la nona vittoria, così come il Pisa potrebbe pareggiare il numero di successi in caso di vittoria sul campo di Reggio Calabria. (aggiornamento di Christian Attanasio)

COSENZA PISA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Cosenza Pisa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Cosenza Pisa attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

STRISCIA INTERROTTA PER I TOSCANI

La diretta Cosenza Pisa, in programma sabato 3 febbraio alle ore 14:00, racconta della 24esima giornata di Serie B. I rossoblu sembrano aver trovato il modo di giocare al massimo delle proprie qualità come testimoniano le due vittorie consecutive contro Venezia per 4-2 e Sudtirol di misura. Ora il Cosenza può sognare la zona playoff.

Il Pisa ha interrotto la propria striscia di risultati utili consecutivi a quattro. Questo poiché dopo i successi con Ascoli e Lecco più i due pareggi contro Ternana e Reggiana, i nerazzurri hanno perso in casa contro lo Spezia per 3-2. Un primo tempo da cancellare con tre reti in 25′ hanno reso inutile il tentativo di rimonta nella ripresa.

COSENZA PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Pisa vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. Tra i pali Micai, retroguardia composta da Gyamfi, Camporese, Venturi e Frabotta. A centrocampo spazio al duo Zuccon-Praszelik con Marras, Mazzocchi e Florenzi trequartisti dietro all’unica punta Forte.

Il Pisa replica con l’assetto tattico tale e quale a quello del Cosenza. In porta Nicolas, difesa formata da Calabresi, Caracciolo, Canestrelli e Esteves. In mediana Marin e Veloso con Arena a destra, Mlakar a sinistra e D’Alessandro trequartista centrale. Il centravanti dei toscani sarà Torregrossa.

COSENZA PISA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cosenza Pisa danno favorita la squadra di casa a 2.40. Secondo bet365, la X del pareggio è data a 2.90 mentre il 2 fisso a 3.25.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre reti nell’incontro, è quotato a 2.50 contro l’1.50 dell’Under. Concludiamo con il Gol a 2.05 e il No Gol a 1.70.











