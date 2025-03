DIRETTA COSENZA PISA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Finalmente ci siamo, manca ormai davvero poco al fischio di inizio della diretta di Cosenza Pisa, ma come ormai è d’abitudine vediamo insieme qualche dato prima del fischio iniziale della partita. In questo modo oltre a vedere la favorita del match osserveremo anche i principali trend che le due squadre portano sul rettangolo verde. I calabresi sono la squadra che si affida di più ai singoli in zona offensiva dell’intera Serie B, questo perché abbiamo quasi il 25% di reti messe a segno da giocatori che hanno fatto almeno due dribbling prima di arrivare al tiro. Il Pisa invece punta su tutt’altro, ovvero il possesso palla per arrivare a concludere in porta.

Abbiamo il 52% di possesso palla e anche il 21% di reti portate a casa dopo una serie di almeno dieci passaggi prima di tirare in porta. Questo dovrebbe favorire i toscani, visto che i calabresi subiscono in media 1,3 gol quando affrontano squadre di questo tipo in stagione. Andrà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Cosenza Pisa, dove finalmente avremo a che fare con il commento live di questo match! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA COSENZA PISA, STREAMING VIDEO

Siete interessati a vedere la diretta Cosenza Pisa, allora potrete decidere se vederla su Sky oppure su DAZN. Lo stesso discorso vale per la diretta streaming con l’applicazione o di Sky Go oppure di DAZN.

GARA SULLA CARTA DIVERTENTE

Le squadre protagoniste di oggi, sabato 29 marzo 2025 alle ore 15:00, rappresentano un match simile ad un testa coda poiché l’ultima in classifica affronta la seconda, ma in palio c’è molto di più rispetto a questa semplice statistica. Il Cosenza è reduce da un pesante 4-0 con il Catanzaro, rovinando un periodo di forma breve ma intenso con un pareggio a Modena e i tre punti ottenuti con la Reggiana, risultati che sembravano poter influire positivamente.

Il Pisa se la vive meglio, anche se ha perso due sfide di fila contro Sassuolo e Spezia che hanno aumentato il gap con la capolista. Una gara interessante per i nerazzurri che cercando di rimanere aggrappati al sogno Serie A.

LE PROBABILI FORMAZIONI COSENZA PISA

Il Cosenza si disporrà sul terreno di gioco con il modulo 3-5-2. In porta Micai, difeso dal trio Sgarbi, Venturi e Dalle Mura. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Ricciardi, Florenzi, Gargiulo, Kouan e D’Orazio mentre Artistico e Mazzocchi in avanti.

Il Pisa predilige l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali Semper, pacchetto arretrato formato da Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. A centrocampo troveremo Sernicola, Marin, Abildgaard e Angori con Moreo e Meister dietro a Lind.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE COSENZA PISA

Chi gode dei favori del pronostico iniziale in questa diretta Cosenza Pisa sono i toscani a 2.05 contro i calabresi che sono quotati a 4.10 e il pareggio a 3.05. Over e Under 2.5 a 2.50 e 1.50.