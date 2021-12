Diretta Cosenza Pisa/ Streaming video tv: squadre con obiettivi diversi (Serie B)

DIRETTA COSENZA PISA: OCCHIO AI PADRONI DI CASA…

Cosenza Pisa, in diretta sabato 14 dicembre alle ore 14:00 presso lo stadio San Vito di Cosenza, sarà valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Il Cosenza è reduce dal pareggio conseguito sul campo del Pordenone, gara terminata con il risultato di 1-1. Questo punteggio, ha posto fine alla serie di tre sconfitte consecutive. La formazione allenata dal neo arrivato Roberto Occhiuzzi, occupa la diciassettesima posizione in classifica con 16 punti, in piena zona playout.

La capolista Pisa, è reduce dalla vittoria nello scontro diretto con il Lecce, in cui si è imposto con il punteggio di 1-0, grazie al gol messo a segno da Sibilli. La squadra allenata da Luca D’Angelo, è sicuramente tra quelle più in forma di questo periodo. Infatti i toscani, nelle ultime cinque uscite di campionato, hanno conquistato quattro vittorie e un pareggio, in occasione dell’1-1 contro il Perugia. I nerazzurri sono lanciati verso la promozione in Serie A, comandando la classifica con 35 punti, due in più del Brescia, e a quattro lunghezze di distanza dal Lecce. Nell’ultimo precedente tra le due compagini, che risale allo scorso aprile, il Pisa si è imposto con un secco 3-0.

COSENZA PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Cosenza Pisa sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI COSENZA PISA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della partita Cosenza Pisa, le quali disputeranno la gara valevole per la diciottesima giornata di Serie B. Roberto Occhiuzzi, tecnico dei calabresi, dovrebbe riproporre la formazione vista nello scorso turno. Modulo 3-4-1-2, con i seguenti undici: Matosevic; Tiritiello, Rigione, Venturi; Anderson, Carraro, Palmiero, Situm; Caso; Gori, Millico.

In casa Pisa, l’allenatore Luca D’Angelo dovrebbe ritrovare il grande assente dello scorso turno, Lucca. Con il modulo 4-3-3, ecco la probabile formazione titolare dei nerazzurri, in vista della trasferta di Cosenza: Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Mastinu, Nagy, Marin; Gucher; Lucca, Sibilli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Cosenza Pisa di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Il successo dei padroni di casa del Cosenza, associato al segno 1, viene quotato 3.90. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con il segno X, viene proposto a 3.00. Il successo esterno del Pisa, con il segno 2, viene presentato con una quota di 2.10.



