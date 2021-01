Diretta Cosenza Pordenone/ Streaming video DAZN: buon momento per i ramarri (Serie B)

DIRETTA COSENZA PORDENONE: DUE SQUADRE IN RIPRESA

Cosenza Pordenone, in diretta dallo stadio San Vito, si gioca alle ore 14:00 di sabato 23 gennaio: si conclude il girone di andata nel campionato di Serie B 2020-2021, perché siamo arrivati alla 19^ giornata. Le due squadre stanno bene e arrivano da due risultati positivi centrati nell’ultimo turno: il Cosenza ha appena strappato un pareggio sul campo del Monza e grazie a questo risultato sarebbe oggi virtualmente salvo, dopo aver inseguito per tutta la prima parte della stagione si inizia a vedere un po’ di luce in fondo al tunnel.

Stesso discorso per i ramarri, che hanno deluso le attese nelle prime giornata ma poi hanno iniziato a ingranare: davvero importante la vittoria sul Venezia per proseguire la striscia positiva e inserirsi in zona playoff. Questa diretta di Cosenza Pordenone si prospetta dunque un match interessante e incerto; aspettando che la partita cominci, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA COSENZA PORDENONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cosenza Pordenone, che non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione; l’appuntamento classico con il campionato di Serie B è sulla piattaforma DAZN, per accedere alla quale bisognerà sottoscrivere un abbonamento e che vi permetterà di seguire la partita in diretta streaming video, attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA PORDENONE

Roberto Occhiuzzi arriva a Cosenza Pordenone con tre assenze di peso: sono squalificati Petrucci, Sciaudone e Ben Lhassine Kone. A centrocampo bisogna cambiare tutto: Abou Ba sarà certamente in campo, poi verrà adattato uno tra Sacko e Tremolada con il modulo che potrebbe anche cambiare, portando Corsi e Bittante (o Brayan Vera) a fare i terzini ai lati di Idda e Legittimo (con Wladimiro Falcone in porta) e schierando un centrocampo a due per avanzare il trequartista. Gli esterni alti saranno Carretta e Báez, con Gliozzi o Borrelli da prima punta. Nel Pordenone non dovrebbe cambiare troppo rispetto a sabato scorso: davanti a Perisan giocheranno Camporese e Barison con Vogliacco (o Berra) e Chrzanowski come terzini, a centrocampo sperano Magnino e Misuraca che potrebbero sostituire Zammarini e Scavone, confermato invece Calò che avrà davanti a sé Mallamo, ancora favorito nel ruolo di trequartista. Davanti, attenzione a Musiolik e Butic: tuttavia, sia Ciurria che soprattutto Davide Diaw hanno segnato al Venezia e almeno il secondo, 10 gol in campionato, dovrebbe essere confermato.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai, tra le altre, ha fissato un pronostico su Cosenza Pordenone: nella sua previsione possiamo allora leggere che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 3,15 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’affermazione degli ospiti vi farebbe guadagnare una somma pari a 2,60 volte la vostra puntata. L’eventualità del segno X, che regola il pareggio, porta in dote una vincita che con questo bookmaker ammonta a 2,80 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA