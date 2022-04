Diretta/ Cosenza Pordenone video streaming tv: si gioca oggi per l’ottava volta

DIRETTA COSENZA PORDENONE: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Cosenza Pordenone, partita che vanta una storia brevissima ma che dal mese di maggio 2017 ad oggi è stata giocata ben sette volte, con un bilancio che sorride al Pordenone. I friulani infatti hanno ottenuto tre vittorie (due in casa e una in trasferta) più altrettanti pareggi (dei quali ben due a Cosenza), mentre i calabresi hanno vinto una sola volta, per di più in trasferta (1-2 venerdì 17 luglio 2020).

Di conseguenza, ecco che il Cosenza oggi dovrà cercare lacrima vittoria casalinga di sempre contro il Pordenone, che aveva avuto la meglio anche nei quarti dei playoff di Serie C nel 2017 con vittoria casalinga 1-0 all’andata e pareggio 0-0 al ritorno in Calabria. Infine dobbiamo naturalmente ricordare che cosa era successo nella partita d’andata del campionato di Serie B in corso: sabato 11 dicembre 2021 c’era stato un pareggio per 1-1 in casa del Pordenone. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA COSENZA PORDENONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Cosenza Pordenone sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

COSENZA PORDENONE: PUNTI PESANTI

Cosenza Pordenone, in diretta lunedì 25 aprile 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio San Vito – Gigi Marulla di Cosenza sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie B. Gara cruciale per la formazione di casa, invischiata nella corsa per la salvezza. Niente da fare, invece, per gli ospiti, che sono matematicamente retrocessi in Serie C.

Il Cosenza attualmente è situato al diciassettesimo posto, valido per i playout, a +3 sul Vicenza e a -7 dalla Spal, che occupa l’ultimo posto valevole la salvezza. Nell’ultimo turno la compagine calabrese è stata sconfitta per 3-1 sul campo della Cremonese. Il Pordenone, invece, è ultimo in classifica con 17 punti, a -11 dal Cosenza. Nell’ultimo turno è arrivata la debacle casalinga per 1-4 contro il Benevento.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA PORDENONE

Qualche dubbio da sciogliere per Bisoli e Tedino nelle probabili formazioni della diretta Cosenza Pordenone. Iniziamo dai padroni di casa, in campo con il consueto 3-5-2. In porta Matosevic, linea a tre di difesa formata da Rigione, Camporese e Vaisanen. Sulle corsie esterne agiranno Di Pardo e Situm, con Florenzi, Carraro e Ndoj in mezzo al campo. In attacco, Caso a sostegno del sempreverde Larrivey. Passiamo adesso al Pordenone, schierato con il 4-3-3. Bindi in porta, tandem centrale formato da Barison e Dalle Mura, con El Kaouakibi e Perri sulle fasce. Pasa in cabina di regia, con Lovisa e Zammarini Mezzali. In attacco, i giovani Cambiaghi e Candellone a sostegno di Butic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passiamo adesso alle quote per le scommesse della diretta Cosenza Pordenone. I principali bookmakers vedono la formazione di casa favorita, prendiamo come riferimento le quotazioni dell’agenzia Eurobet: la vittoria del Cosenza è data a 1,50, il pareggio è dato a 3,80, mentre la vittoria del Pordenone paga 7,00 volte la posta. Si profila una gara molto tattica e quindi avara di emozioni: l’Over 2,5 è dato a 2,05, mentre l’Under 2,5 è dato a 1,68. Quote simili per Gol e No Gol, rispettivamente a 2,10 e 1,65.











