Diretta Cosenza Potenza streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 26 ottobre 2025

DIRETTA COSENZA POTENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Numeri alla mano per la diretta di Cosenza Potenza, cerchiamo di capire insieme analizzando i numeri quali tra queste due compagini riuscirà a portare a casa i tre punti. Il Cosenza è tra le più ordinate del girone: 58% di possesso medio, 1,7 xG, 1,6 xA, e una costruzione che passa nel 72% dei casi dai centrali difensivi, segno di un’impostazione paziente. Concede pochissimo (0,8 xGA) e vanta il miglior dato per tiri subiti nello specchio (2,9 a gara). Il Potenza preferisce un calcio più diretto: 46% di possesso, 1,5 xG, ma con il 42% dei gol nati da azioni di transizione.

La squadra lucana si affida molto alle corsie esterne – 69% delle azioni offensive sviluppate sulle fasce – e sfrutta bene i piazzati (35% delle reti da calcio fermo). A livello atletico, equilibrio (10,6 km per giocatore a testa), ma più falli tattici del Cosenza (15,4 contro 12,1). Gara che si preannuncia bloccata e intensa: il Cosenza vorrà gestire i ritmi, il Potenza punterà a colpire sugli spazi lasciati aperti. Ora via al commento live della diretta di Cosenza Potenza, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA COSENZA POTENZA IN STREAMING VIDEO E TV

Come ben sappiamo per la Serie C 2025-2026, la televisione satellitare Sky Sport è l’indicazione per la diretta Cosenza Potenza in tv, compresi i servizi della diretta streaming video per gli abbonati.

PUNTI IMPORTANTI PER I PLAYOFF

La differenza in classifica è ridotta, questo ovviamente significa che la diretta Cosenza Potenza allo Stadio San Vito-Gigi Marulla, attesa per le ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 26 ottobre 2025, nell’undicesima giornata del girone C di Serie C, potrebbe dire molto su due formazioni che inseguono un posto nei playoff.

Il Cosenza è reduce dalla retrocessione dalla Serie B, il contraccolpo ha causato qualche ripercussione, ma tutto sommato a quota 16 punti il cammino finora può essere considerato positivo per i calabresi e il pareggio di settimana scorsa sul campo del Sorrento ha consolidato i Lupi in piena zona playoff.

Gli ospiti lucani del Potenza arrivano invece dalla sconfitta nella difficile trasferta a Benevento: fare punti sarebbe stato uno splendido colpo, ma con 13 punti in classifica il Potenza sta comunque tenendo un buon ritmo e questa seconda trasferta consecutiva potrebbe essere più alla portata per fare un balzo in avanti.

Ovviamente per gli ospiti l’obiettivo sarebbe l’aggancio in classifica, mentre per i padroni di casa si punta a sfruttare il fattore campo per salire sempre di più nella zona più nobile della graduatoria, magari pensando anche a un ruolo di spicco nei playoff. Che cosa ci dirà in tal senso la diretta Cosenza Potenza?

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA POTENZA

4-3-3 per Antonio Buscè, che è l’allenatore dei padroni di casa calabresi per le probabili formazioni della diretta Cosenza Potenza. Un giocatore molto importante è naturalmente il capitano e centravanti Mazzocchi, affiancato dagli esterni Ricciardi e Florenzi nel tridente del Cosenza. Nella mediana dei Lupi il perno centrale è Langella, mentre i difensori centrali potrebbero essere Dametto e Dalle Mura davanti al portiere Vettorel.

Per il Potenza allenato da Pietro De Giorgio si deve invece disegnare uno speculare 4-3-3 come modulo tattico, in avanti per i lucani potremmo schierare il tridente con Petrungaro e D’Auria ai fianchi della prima punta Selleri. A centrocampo potrebbe essere Felippe il perno della manovra del Potenza, che invece in difesa si affiderà in particolare a Riggio e Camigliano come centrali davanti al portiere Alastra.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico nettamente favorevole ai padroni di casa nelle quote Snai sulla diretta Cosenza Potenza: infatti il segno 1 vale 1,67 mentre potrebbe essere intrigante il pareggio a 3,55. Volete osare di più? Puntando sul successo lucano potreste vincere 4,40 volte la giocata.