Diretta/ Cosenza Reggiana (Serie B) streaming video DAZN: cercasi conferme

DIRETTA COSENZA REGGIANA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Cosenza Reggiana, in diretta dallo stadio San Vito-Marulla di Cosenza in programma sabato 12 dicembre 2020 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Cercasi conferme per due squadre divise da due soli punti in classifica, 11 per la Reggiana e 9 per il Cosenza, anche se gli emiliani hanno una partita un meno disputata. L’ultimo pareggio a Vicenza ha restituito un po’ di fiducia ai silani, chiamati ora a ritrovare una vittoria che nelle prime 10 partite di campionato è stata centrata solo una volta dagli uomini di Occhiuzzi, nella trasferta di Frosinone. Dall’altra parte la Reggiana ha ritrovato il sorriso dopo il rotondo 3-0 al Monza, formazione neopromossa come i granata ma che ha allestito una squadra importante sul mercato, mentre gli emiliano dopo un’assenza ultraventennale dalla cadetteria punta essenzialmente alla salvezza: questo scontro potrà aiutare a comprendere quale squadra potrà evitare quantomeno sofferenze eccessive nella corsa-salvezza.

DIRETTA COSENZA REGGIANA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Reggiana non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA REGGIANA

Le probabili formazioni di Cosenza Reggiana, sfida che andrà in scena presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Andrea Occhiuzzi con un 3-4-1-2: Falcone; Legittimo, Idda, Tiritiello; Corsi, Sciaudone, Petrucci, Vera; Sacko; Carretta, Baez. Gli ospiti guidati in panchina da Max Alvini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Cerofolini; Ajeti, Martinelli, Rozzio; Kirwan, Rossi, Varone, Lunetta; Radrezza; Zamparo, Kargbo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Cosenza e Reggiana queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.90, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.40 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.00.



