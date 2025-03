DIRETTA COSENZA REGGIANA (RISULTATO 0-0): BREVE SOSPENSIONE PER I FUMOGENI

Il Cosenza spinge con decisione, costringendo la Reggiana a rintanarsi nella propria metà campo. Tuttavia, al 4’, l’arbitro Pezzuto interrompe momentaneamente il gioco a causa della presenza di fumogeni. Al 9’, gli ospiti tentano uno schema su punizione: Sersanti prolunga il pallone per Meroni, che in spaccata riesce solo a sfiorarlo senza trovare la deviazione vincente. La partita si accende sul piano fisico. Al 18’, un duro scontro tra Artistico e Bardi vede l’attaccante travolgere il portiere, ma ad avere la peggio è proprio il giocatore della Reggiana. Tre minuti dopo, al 21’, Ciervo anticipa Marras, impedendogli la conclusione al volo; nel tentativo di recuperare, lo stesso Marras finisce per travolgere l’esterno scuola Roma. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Cosenza Reggiana in streaming video, dove vedere la partita

Seguire la diretta Cosenza Reggiana sarà possibile per tutti i tifosi e gli interessati che hanno sottoscritto in precedenza un abbonamento ai servizi di Dazn per i piani Standard, Plus e Goal Pass, si dovranno poi sintonizzare sui canali Dazn e Dazn1 o collegarsi alla piattaforma di streaming di Dazn.

SI GIOCA

Partiamo con la nostra ormai classica rubrica sui numeri e le statistiche della diretta di Cosenza Reggiana, due squadre che sotto questo punto di vista potrebbero dirci molto sui valori in campo perciò questo aggiornamento oltre a poterci dire chi ha la vittoria in tasca ci dirà anche i principali pattern sul rettangolo verde. Iniziamo dai padroni di casa, i calabresi sono una delle difese migliori nelle ultime cinque partoite perché in questo campione di partite hanno subito solo 0,8 reti.

Il problema lo vediamo nella fase offensiva dove invece è rimasto invariato il dato sullo 1,1 di media dei gol segnati. La Reggiana invece dal canto suo può contare ben 6,7 corner battuti in quetsa stagionje con una percentuale di realizzazione del 12%. Potrebbe essere un fattore contro una squadra che sotto questo punto di vista invece subisce il 9% delle reti proprio in questo fondamentale. Adesso via al commento live della diretta di Cosenza Reggiana. (agg. Gianmarco Mannara)

Partita ad alta tensione!

La diretta Cosenza Reggiana andrà in scena allo Stadio San Vito e sarà valida come anticipo della ventinovesima giornata di Serie B, a scendere in campo sono due squadre che sono in difficoltà in questa stagione, una più dell’altra, e che stanno cercando di raggiungere la salvezza alla fine dell’anno o tramite i playout o senza neanche partecipare.

I padroni di casa sono in crisi e in piena zona retrocessione occupano il 20° e ultimo posto in classifica con 22 punti e stanno faticando a risalire la classifica, gli ospiti invece sono fuori dalla zona calda e al 13° posto con 31 punti e per ora sarebbero salvi a fine campionato. Il Cosenza si presenta alla sfida dopo aver raggiunto il pareggio 1-1 in casa del Modena, la Reggiana allo stesso modo arriva dopo il pareggio 1-1 in casa del Catanzaro.

Formazioni Cosenza Reggiana, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Cosenza Reggiana delle 20.30 i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il 3-5-2 del mister Pierantonio Tortelli con Micai tra i pali, Sgarbi, Venturi e Dalle Mura come difensori centrali, Ciervo e Ricciardi gli esterni con Kouan, Gargiulo e Charlys a completare il centrocampo, davanti coppia d’attacco formata da Fumagalli e Artistico.

Gli ospiti saranno messi in campo dal tecnico William Viali con un 4-3-3 con Bardi in porta, Sampirisi e Libutti esterni bassi con Sosa e Meroni difensori centrali a completare il reparto, Sersanti, Reinhart e Ignacchiti in mezzo al campo, tridente offensivo formato da Marras e Portanova sulla fasce e Vido punta centrale.

Diretta Cosenza Reggiana, quote e possibile risultato finale

La diretta Cosenza Reggiana è una sfida che sulla carta vede gli ospiti nettamente favoriti per via della situazione molto al limite della squadra di casa e la grossa differenza di posizionamento in classifica, la squadra di casa fatica a trovare il gol ed è facile che ne subisca almeno uno per partita rendendo così più probabile vedere la squadra ospite portare a casa i 3 punti, risultato che quasi sicuramente condannerebbe i calabresi.

Secondo i bookmakers come bet365 invece la squadra favorita è il Cosenza la cui vittoria è quotata 2.63, il pareggio è il risultato più difficile come sottolinea la quota 3.10, la vittoria della Reggiana invece ha una quota intermedia di 2.80