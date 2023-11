DIRETTA/ Cosenza Reggiana video streaming tv: emiliani ok nei precedenti (Serie B, 11 novembre 2023)

DIRETTA COSENZA REGGIANA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Cosenza Reggiana pone di fronte due formazioni che in passato si sono affrontate ben 21 volte. L’ago della bilancia pende dalle parti della formazione ospite che ha avuto la meglio in 10 occasioni prima di questa partita. Cosenza che ha vinto quattro partite contro la formazione avversaria mentre le restanti 7 volte il risultato è stato di pareggio. Guardando i precedenti non si può non evidenziare il risultato di 5-2 inflitto dalla Reggiana il 4 ottobre 2009 Le mura del Mapei Stadium.

Si trattava della settima giornata del campionato di Lega Pro. Le ultime due sfide hanno visto trionfare la Reggiana nella gara di andata grazie alla rete decisiva firmata da Ivan Varone e pareggio il 20 marzo 2021 pareggio con la rete iniziale firmata da Gliozzi e ancora il gol dal centrocampista Ivan Varone. Le ultime due sfide inoltre sono state giocate a porte chiuse senza la presenza del pubblico in quanto imposto nelle ultime ordinanze Covid-19. (Marco Genduso)

COSENZA REGGIANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Cosenza Reggiana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cosenza Reggiana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

EMILIANI IN SERIE POSITIVA

Cosenza Reggiana sarà in diretta dallo stadio “Gigi Marulla” di Cosenza, alle ore 14:00 di sabato 11 novembre: si gioca per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Situazioni di classifica molto simili tra le due squadre, divise da una sola lunghezza ed entrambe partite con il chiaro intento di ottenere la salvezza. I Lupi calabresi al momento stazionano a quota sedici punti, dopo due pareggi consecutivi contro Spezia e FeralpiSalò. Per gli emiliani, invece, un punto in meno ma quattro risultati utili di fila che lasciano ben sperare per il futuro.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA COSENZA REGGIANA

Qualche dubbio nelle probabili formazioni di Cosenza Reggiana. Tra i padroni di casa, infatti, mister Fabio Caserta punterà sul consueto 4-2-3-1 con Forte unica punta supportata da Marras, Tutino e Calò. Per i granata ospiti, invece, il tecnico Alessandro Nesta schiererà Bardi tra i pali e una diga di centrocampo composta da Kabashi e Bianco.

COSENZA REGGIANA: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Cosenza Reggiana possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.20 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.20 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 3.35 volte l’importo investito con questo bookmaker.

